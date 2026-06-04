Primavera Sound cancela las actuaciones de Mac DeMarco y Alex G a causa de la lluvia

Barcelona, 4 jun (EFE).- El festival barcelonés Primavera Sound ha cancelado los conciertos de este jueves de Mac DeMarco y Alex G a causa de las intensas lluvias que caen en Barcelona.

Según ha anunciado la organización en redes, están “monitorizando la situación” e informarán cuando tengan “más novedades” sobre qué ocurrirá con el resto de conciertos programados para este jueves.

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Quedan pendiente por confirmar la realización de los conciertos de Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal, previstos para esta madrugada.

La lluvia ha obligado, en un principio, a suspender temporalmente la actividad en varios escenarios del Primavera Sound y, poco después, la organización ha informado ya de las primeras cancelaciones.

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A las 20:45 horas, justo después que terminara la actuación de Ravyn Lenae y a punto de dar comienzo el concierto de Alex G, la organización del festival ha proyectado un mensaje en las pantallas de sus dos escenarios principales advirtiendo que la actividad quedaba temporalmente suspendida a causa del mal tiempo. EFE

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