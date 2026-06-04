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La UCO registra la empresa Tubos Reunidos en Bilbao por orden del juez del 'caso Leire Díez'

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede de Tubos Reunidos en Bilbao para realizar un registro por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco del 'caso Leire Díez', según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Estas fuentes han apuntado que las diligencias están encaminadas a buscar pruebas de la posible conexión entre transferencias de fondos de un rescate público y la trama que investiga la Audiencia Nacional bajo el supuesto liderazgo del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán

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