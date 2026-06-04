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Miles de personas asisten en Sevilla y Granada a las procesiones del Corpus Christi

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Granada, 4 jun (EFE).- Miles de personas han asistido este jueves en Sevilla y Granada a las tradicionales procesiones del Corpus Christi, una de las celebraciones religiosas más emblemáticas del calendario andaluz, que ha recorrido las céntricas calles de ambas ciudades entre altares, toldos y plantas aromáticas.

En Sevilla, la procesión se ha iniciado poco después de las 8:15 horas desde la Catedral, con mucho público en las calles, que ha querido ver los primeros tramos del recorrido antes de que el calor hiciese acto de presencia durante la mañana.

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Este año, la principal novedad ha sido la modificación del itinerario oficial, al recuperar el cortejo su recorrido histórico, eliminando calles como Argote de Molina, para recuperar el recorrido de Placentines antes de volver a la Catedral.

Unas 4.000 personas han compuesto el protocolo de la procesión, con representantes de la sociedad civil, que han acompañado los pasos de Santa Ángela de la Cruz, santas Justa y Rufina, San Isidoro, San Leandro, San Fernando, la Inmaculada Concepción, Niño Jesús, Custodia de la Santa Espina y Sagrada Custodia.

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En el recorrido ha destacado el paso por la Plaza de San Francisco, donde se han ubicado las portadas efímeras de cada año, en esta ocasión dedicadas a las hermandades de Montserrat y de la Virgen del Amparo de la Magdalena.

Además, la jornada ha servido para que se pueda ver el resultado de la restauración de una de las joyas barrocas del templo catedralicio, el altar de plata del siglo XVIII, después de un año de trabajos para recuperarlo.

En Granada, desde primera hora de la mañana decenas de mujeres vestidas con su traje de flamenca han esperado en las calles, engalanadas con altares, flores y cubiertas con una alfombra de hierbas aromáticas, la llegada de la procesión bailando la tradicional 'La reja'.

La jornada litúrgica ha comenzado a las 8:15 horas con la misa celebrada en la Catedral y que ha contado con la participación de los tradicionales Seises, el grupo de niños cantores y danzantes que con su traje de época han bailado ante el Santísimo Sacramento.

La procesión, formada por un cortejo de más de 2.000 personas, ha recuperado este año su recorrido tradicional, que había quedado modificado por las obras en la torre de la Catedral.

Además, este año la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas ha confeccionado una alfombra floral en la Plaza de las Pasiegas, una iniciativa que se ha sumado a la tradicional de hierbas aromáticas que acompaña el recorrido de la procesión. EFE

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mam/fcs/bfv/bal

(foto) (vídeo)

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