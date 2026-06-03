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Una Stancev, Eusebio Cáceres y Xènia Benach dominan en Granada

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Granada, 3 jun (EFE).-Granada acogió este miércoles el Mitin Internacional Andalucía Challenger “Paco Sánchez Vargas”, una cita atlética que reunió a varios de los principales especialistas nacionales e internacionales y que dejó un notable nivel competitivo en diferentes disciplinas de velocidad, saltos y medio fondo.

En el plano femenino, la gran protagonista de la jornada en el salto de altura fue la española Una Stancev Stevanovic, que se impuso con una marca de 1.88 metros, confirmando su dominio en la prueba y firmando una de las mejores actuaciones del mitin.

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En la misma disciplina, la también española Aitana Alonso Simón logró la segunda posición con 1.79 metros, mientras que la competición se resolvió con buenas sensaciones generales entre las participantes.

En el salto de longitud masculino, el triunfo fue para el español Eusebio Cáceres López, que alcanzó los 7.95 metros en su mejor intento. El atleta del Centre Esportiu Colivenc volvió a demostrar su regularidad en una prueba exigente, superando al alemán Maximilian Entholzner (7.77) y al sueco Samuel Ekelund (7.74), que completaron el podio.

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En el triple salto femenino, la victoria correspondió a la belga Saliyya Guisse, que se llevó el concurso con un mejor intento de 13.83 metros, por delante de la sueca Fatima Koné (13.38) y la ucraniana Mariia Siney (13.13), en una final muy disputada.

En el medio fondo, los 1.000 metros femeninos dejaron un triunfo para Rocío Rodríguez Martín, que se impuso con un registro de 2:45.37, en una carrera muy igualada hasta los metros finales. La siguieron Laura Rivera (2:45.56) y María Moreno Sola (2:49.10), siendo esta última autora además de un nuevo récord de Andalucía en la distancia, al rebajar una marca vigente desde 2001.

En los 1.500 metros masculinos, la victoria fue para el atleta del Trops-Cueva de Nerja Eric Nzikwinkunda, con un tiempo de 3:49.14, por delante de Luis Rodríguez (3:52.42) y Daniel Gámez (3:53.13), en una prueba táctica resuelta en los metros finales.

Uno de los momentos más destacados de la jornada llegó en los 100 metros vallas femeninos, donde Xènia Benach Solé se impuso con autoridad con 13.27 segundos, marca de la temporada (MMT). El podio lo completaron Uxía Pereira Alonso (13.81) y Alba Lobato Fernández (13.88), en una final muy ajustada por las medallas. EFE

jmd/arh

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