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Daizen Maeda afirma que Japón se adaptará rápido para debut en Mundial ante Países Bajos

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Monterrey (México), 3 jun (EFE).- El japonés Daizen Maeda, delantero del Celtic de Escocia, afirmó este miércoles que su selección se adaptará rápido a las condiciones del clima para derrotar a los Países Bajos en su presentación en el Mundial el próximo 14 de junio.

"Debido al viaje de ayer, la de hoy fue una sesión bastante ligera y dinámica. Creo que pudimos entrenar bien. Nuestro primer objetivo es adaptarnos por completo a este entorno y después viajar a Estados Unidos, donde buscaremos derrotar a Países Bajos en nuestro primer partido", aseveró el artillero.

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Maeda, mundialista en Qatar 2022, habló al final del entrenamiento de la selección de Japón, que se prepara en Monterrey Nuevo León, al norte de México, para debutar en la Copa del Mundo ante Países Bajos en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en Estados Unidos.

Además de Países Bajos, el equipo del seleccionador Hajime Moriyasu forma parte del grupo F, junto a Túnez, contra el que chocará el 20 de junio en el estadio BBVA de Monterrey, en lo que será el partido 1.000 en la historia de los Mundiales, y Suecia, con el que cerrará la fase de grupos el día 26 en el AT&T Stadium.

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La selección de Japón arribó el pasado martes a Monterrey, donde estableció un campamento provisional de entrenamiento que sufrió un cambio de sede, de las instalaciones de los Tigres UANL, equipo de la liga local, a la cancha principal de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

A partir de la próxima semana el equipo se trasladará a Nashville, Texas, lugar en el que tendrá su sede fija de entrenamientos para el Mundial.

Este miércoles el conjunto trabajó bajo una temperatura de 34 grados Celsius.

"Hace bastante calor, pero a mí no me molesta; al contrario, lo estoy disfrutando. Supongo que una vez que pasen estas primeras horas será momento de concentrarnos completamente en la competición", señaló Maeda.

Daichi Kamada, centrocampista del Crystal Palace londinense de la Premier League, también platicó en la zona mixta del equipo; compartió la responsabilidad que tienen los más veteranos con los jóvenes de esta generación para el desarrollo de su fútbol.

"Nuestro objetivo es que jugadores jóvenes se consoliden para que puedan jugar en Europa en equipos importantes y disputen la Champions League; es el tipo de meta que debemos trabajar juntos", subrayó Kamada. EFE

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