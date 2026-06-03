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4-3. ElPozo, a semifinales tras tumbar al Jaén a dos segundos del final de la prórroga

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Murcia, 3 jun (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida logró una agónica clasificación para las semifinales de la Liga en la Primera División de fútbol sala al vencer por 4-3 al Jaén Paraíso Interior con un gol de Dener Rodrigo a falta de dos segundos para que terminara la prórroga y se procediera a una tanda de penaltis que parecía cantada.

Los de la capital del Segura se jugarán el pase a la final contra el que gane este jueves de entre el Islas Baleares Palma Futsal y el Quesos El Hidalgo Manzanares con el factor cancha a favor.

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El tercer partido de la serie de cuartos, ya definitivo para los dos, se presentaba después de que los granas hubieran vencido por 5-2 el jueves en casa y los amarillos por 5-3 también en la prórroga en el Olivo Arena. El desempate cayó del lado charcutero con toda la emoción del mundo.

El equipo entrenado por Josan González comenzó dominando y atacando más que el de Dani Rodríguez pero un tiro lejano de falta de Joao Salla, casi desde el centro del campo, sorprendió a Edu Sousa en la primera ocasión de peligro de los andaluces cuando no se había cumplido el segundo minuto de encuentro.

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La reacción de ElPozo fue inmediata y apenas medio minuto después Fabricio Bastezini "Gadeia" empató recogiendo el balón tras un rechace de Carlos Espindola a tiro de Gabriel Ligeiro.

El choque, muy reñido, fue consumiendo la primera parte con pocas ocasiones siendo la más clara un tiro de Nando Trindade al palo para los visitantes.

A 7 minutos y 36 segundos del descanso los murcianos llegaron a las cinco faltas por lo que la amenaza del doble penalti era una evidencia. Pese a ello fueron ellos los que más cerca estuvieron del gol en una primera parte que concluyó con el empate tras varias ocasiones desperdiciadas por parte de Ricardo Lemos "Ricardinho", de Rafa Santos y, sobre todo, de Marcel de Mendoça.

En la reanudación siguió llevando el peso del partido el equipo charcutero y su ímpetu tuvo el premio del 2-1, que consiguió Dener Rodrigo remachando un muy buen envío de Ricardo Mayor en el minuto 25.

No cambió la decoración y ElPozo fue a por más y lo encontró antes del ecuador del periodo con Ricardinho ampliando la ventaja en una acción a la contra.

Con seis minutos por delante Miguel Moya "Míchel" se puso la camiseta de portero jugador y en el primer ataque en superioridad Alan Brandi recortó distancias culminando una buena combinación jienense con un tiro que tocó en Gadeia y eso descolocó a Edu Sousa.

Insistió con el juego de cinco Dani Rodríguez y se defendió bien el conjunto grana pero Alan Brandi, en posición escorada y tras un mal control de Adri Ribera, quien tuvo la opción de despejar y se complicó, logró el empate a falta de siete segundos para el bocinazo. Fue un mazazo para los murcianos, que habían tenido varias ocasiones para haber sentenciado por mediación de Rafa Santos y el mismo Adri Rivera; y el encuentro se fue a la prórroga.

En el tiempo extra, tras tres minutos sin mucho en ataque, se sucedieron las ofensivas en la segunda parte pero el gol no llegaba en ninguna de las dos porterías. Acabaría llegando cuando los penaltis asomaban.

A dos segundos de la conclusión, Dener Rodrigo, tras un gran reverso, batió a Espindola con un chut inapelable para delirio de la afición local, que lo celebró dos veces, una cuando se marcó y otra cuando se le dio validez después de que el técnico del Jaén pidiera la revisión. ElPozo pasó y el Jaén cerró su temporada, en la que fue el doble campeón de la Copa de España y la Copa del Rey.

- Ficha técnica:

4. ElPozo Murcia Costa Cálida: Edu Sousa, Gadeia, Marcel, Ricardinho y Rafa Santos -equipo inicial-, Ligeiro, Bebe, Ricardo Mayor, David Álvarez, Adri Rivera y Dener Rodrigo.

3. Jaén Paraíso Interior: Espindola, Joao Salla, Rikelme, Míchel y Alan Brandi -equipo inicial-, Eloy Rojas, Nando, Lemine, Bynho, Dani Zurdo, Esteban, Mati Rosa y Power.

Goles: 0-1, M.2: Joao Salla. 1-1, M.3: Gadeia. 2-1, M.25: Dener Rodrigo. 3-1, M.29: Ricardinho. 3-2, M.35: Alan Brandi. 3-3, M.40: Alan Brandi. 4-3, M.46: Dener Rodrigo.

Árbitros: Carlos Rodrigo Miguel y Fermín Sánchez-Molina Tapiador, del comité castellano manchego. Mostraron la tarjeta amarilla a los locales Ligeiro, Dener Rodrigo, Rafa Santos y Ricardo Mayor y a los visitantes Dani Zurdo, Bynho y Joao Salla.

Incidencias: Tercer y definitivo partido de la serie de cuartos de final que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante unos 3.000 espectadores, cerca de un centenar de ellos desplazados desde Jaén. EFE

Ij/arh

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