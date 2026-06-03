Un amigo de David Sánchez y Luis Carrero asegura que el apelativo de 'hermanito' es habitual entre los tres

El empresario y amigo de David Sánchez y Luis Carrero, Miguel Ayuso Quevedo, ha asegurado que el apelativo de 'hermanito' es una forma habitual que utilizan entre los tres y que se basa en el parecido que tienen Carrero y el propio Ayuso.

Ayuso ha declarado este miércoles como testigo, a petición de la defensa de Luis Carrero, en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación de Sánchez --hermano del actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez-- en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz y la modificación de su puesto a jefe de la Oficina de Artes Escénicas en 2022. También se juzga la contratación de Luis Carrero, exasesor de Moncloa, en la Diputación de Badajoz en 2024.

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Ayuso ha señalado que mantiene una amistad tanto con David Sánchez como con Luis Carrero desde 2009 o 2010 y ha explicado que "era habitual" entre ellos tres utilizar el término 'hermanito' desde el primer momento en el que comenzaron la amistad, así como otros similares, como 'hermanísimo' o 'hermano'.

Ha precisado que este tipo de apelativos lo utilizan entre ellos tres de forma indistinta, es decir, tanto entre Carrero y Sánchez, como ellos dos con el propio Ayuso. Además, ha explicado que estos calificativos comenzaron a usarse por el parecido físico entre Carrero y Ayuso.

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Este testigo ha comparecido a petición del abogado defensor de Luis Carrero, quien ha querido abordar el correo que se conoció durante la instrucción del proceso en el que Carrero le solicitaba a Sánchez trabajo utilizando el apelativo de 'hermanito', que podría remitir a la relación de Sánchez con el presidente del Gobierno.

En su declaración, Ayuso ha ahondado ante la sala indicando que no mantiene una amistad íntima con Sánchez y Carrero como para abordar cuestiones de trabajo o preocupaciones, sino que la relación se circunscribe solo a la amistad y a realizar actividades como salir a la montaña.

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Preguntado por cuestiones laborales de los dos acusado, Ayuso sí ha recordado que Sánchez estuvo en Rusia estudiando, aunque no ha sabido precisar el qué, y que Carrero es funcionario, que tiene una plaza como profesor de idiomas, de inglés, y que siempre lo ha recordado con trabajo.