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Teresa Perales destaca la implicación de Messi para "ayudar a muchísimas personas"

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Oviedo, 3 jun (EFE).- La nadadora Teresa Perales, presidenta del jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 que este miércoles ha distinguido al futbolista Leo Messi, ha destacado del delantero argentino su "humildad" y su "implicación personal para ayudar a muchísimas personas", además de su laureada carrera profesional.

"Nadie podrá decir un solo gesto que nos haya trastocado. Esto, precisamente en el mundo del fútbol, es francamente difícil. Al final, es un deporte que despierta muchas pasiones", ha apuntado en declaraciones a los periodistas tras la lectura del fallo que le ha otorgado el galardón.

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Perales, ganadora de 28 medallas en Juegos Paralímpicos y que logró este galardón en 2021, ha puesto en valor la trayectoria futbolística de Messi y, además, "todo lo que hace en la sociedad, a veces, incluso, sin que se conozca exactamente que es lo que está haciendo".

Por su parte, la seleccionadora del equipo nacional español de natación sincronizada y exdeportista olímpica de esta especialidad, Andrea Fuentes, ha incidido en que se trata de un premiado "muy potente" y "muy merecido", por su trayectoria deportiva y también social.

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"Nadie va a descubrir lo que es Leo Messi. Es un gran futbolista, el más laureado de todos los tiempos", ha resalado por su parte el deportista paralímpico español, Alberto Suárez Laso. EFE

(foto)

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EFE

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