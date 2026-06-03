Sumar plantea prohibir que los expresidentes puedan prestar servicios a entidades privadas durante diez años

Sumar, socio minoritario del Gobierno, ha presentado este miércoles en el Congreso una proposición de ley para establecer un régimen estricto de incompatibilidades a los expresidentes durante un periodo de diez años. Su propuesta incluye una disposición para que se aplique con carácter retroactivo, esto es, que afecte a Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.
En concreto, esta iniciativa, que se ha registrado a raíz de la imputación de Zapatero por presunto tráfico de influencias en el caso Plus Ultra, contempla la reforma de tres leyes para que el disfrute de medios y prerrogativas (personal y gasto corriente de la oficina), la pensión indemnizatoria y su retribución como miembro nato del Consejo de Estado como expresidente quede condicionado a que no realice una actividad privada retributiva, excepto actividades académicas y divulgativas.
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Por último, propone modificar la Ley de ejercicio de altos cargos de la Administración General del Estado para que los expresidentes no puedan realizar servicios para entidades privadas durante 10 años desde su cese.
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