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Page reclama moción de confianza y cree que la clave de la legislatura está en la sentencia del TC contra Puigdemont

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apuntado a la necesidad de que para depurar la situación política en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería someterse a una moción de confianza.

García-Page, que ha protagonizado los desayunos informativos de Europa Press, ha aseverado en este sentido que el país está "bloqueado", como atestigua el hecho de que ni siquiera "se hayan presentado Presupuestos Generales del Estado".

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Ha abundado en que el argumento de Sánchez para mantenerse en el poder "no puede ser" que si convoca elecciones "van a ganar los otros". "Eso tiene muy poco pase democrático".

Por todo ello, considera que el planteamiento debe de ser "una moción de confianza", alertando además de que los partidos que apoyan al Gobierno, si mantienen esta situación, "van a salir tostados".

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Sobre una posible moción de censura a presentar por el PP de Alberto Núñez Feijóo, García-Page ha bromeado asegurando que a este ritmo "la van a perder antes de presentarla", si bien ha considerado que los 'populares', junto con Vox, "están disfrutando viendo cómo el PSOE se asa en una parrilla".

"El PP no tiene prisa ninguna, piensa que pueden quedar por salir la mitad de los escándalos", ha señalado.

LA "CLAVE", LA SENTENCIA DE PUIGDEMONT

Así las cosas, la "clave", a su juicio, "está en si el Tribunal Constitucional va o no a cumplir con lo que anunció" y es que antes del verano esté resuelta "la sentencia definitiva sobre Puigdemont".

"Puigdemont está esperando la última sentencia del Constitucional. De manera que ese calendario es importante. Si ustedes ven que la sentencia se retrasa, pues ya se están haciendo una composición de lugar", ha afirmado.

Concretamente, si esta sentencia se retrasa, "Puigdemont no se puede mover", y de otro lado, "si regresa a España, ya no habrá que irse a Waterloo".

A pesar de ello, piensa que Puigdemont no es el que manda en España, pero si ejerce su influencia dentro del Gobierno de España.

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