Montero considera "injustificable" que Moreno no quiera dialogar de financiación

Sevilla, 3 jun (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha calificado este miércoles de "injustificable" que el presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, "rechace sentarse a dialogar" con el Gobierno central sobre la reforma del modelo de financiación autonómica.

En un mensaje en la red social X, Montero ha recordado que la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica, que fue presentada por ella durante su etapa como ministra de Hacienda, "supondría 5.700 millones de euros más al año para Andalucía".

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Montero comparte en su mensaje un vídeo con unas declaraciones en rueda de prensa de su sucesor en el Ministerio de Hacienda, Arcadi España, quien lamentaba que la consejera andaluza de Economía y Hacienda en funciones, Carolina España, dijera que "no se va a sentar con el Gobierno de España a dialogar" sobre este modelo.

La dirigente socialista ha criticado que Juanma Moreno "rechace dialogar" con el Gobierno central sobre la propuesta de financiación, pese a que la sanidad pública andaluza cuenta "con listas de espera récord y servicios esenciales necesitados de recursos".

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En su opinión, Moreno "antepone las órdenes" del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, "a los intereses de los andaluces", cuando "Andalucía siempre debe ser lo primero". EFE