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La selección masculina, vigente campeona, eliminada en la fase de grupos

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Redacción Deportes, 4 jun (EFE).- La selección española masculina de baloncesto 3x3 se despidió este miércoles de la Copa del Mundo que se disputa en Varsovia tras perder sus dos partidos ante Austria y Madagascar que le dejaron cuarto clasificado, lo que le impide clasificarse para la repesca y, por lo tanto, ya no podrá defender el título conquistado en 2025.

España cierra su participación en el torneo con una sola victoria, ante Australia, y tres derrotas frente a Austria, Madagascar y Serbia.

El combinado español, formado por Iván Aurrecoechea, Diego de Blas, Guim Expósito y Carlos Martínez comenzó la tarde con derrota ante Austria por 17 a 14 en un partido muy igualado desde el inicio. Fueron los austriacos quienes inauguraron el marcador pasados los dos minutos de juego, pero dos tiros libres de Guim Expósito adelantaron al equipo y Diego de Blas anotó otros dos puntos para ponerse por encima (2-5).

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Un buen lanzamiento desde la línea de triple de Expósito, el robo y el punto anotado por Aurrecoechea firmó el empate en el marcador (12-12).

El partido fue un tira y afloja de ambos conjuntos que querían llevarse el partido, pero a partir del punto 13 de Austria, la primera clasificada del Grupo A con pleno de victorias, se llevó el triunfo por 17 a 13, gracias a los seis puntos de Toni Blazan y Nico Kaltenbrunner, máximos anotadores con los mismos puntos que el español Diego de Blas.

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La segunda oportunidad de la tarde tampoco se pudo dar, ya que Madagascar dominó en los momentos claves del partido; el inicio y el final. España se puso por delante (16-19) pero se vio superad en el último minuto, cuando su rival, con varios robos, logró recuperar el mando en el marcador y acabó llevándose el triunfo.

España mantiene su esperanza en el equipo femenino que disputa este jueves los dos últimos partidos de la fase de grupos ante Australia y Estados Unidos. EFE

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