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La ausencia de viento favorece extinción del incendio de Murcia, que investiga la policía

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Murcia, 3 jun (EFE).- La ausencia de viento este miércoles en la ciudad de Murcia favorece las tareas de extinción del incendio forestal desatado en la tarde de ayer en el parque regional de El Valle, que afecta a 177 hectáreas de terreno y cuya investigación dirige la policía científica, ha informado el concejal de Seguridad, Fulgencio Perona.

Según el edil, que se encuentra en el puesto de mando habilitado en el campo de fútbol de la pedanía de Algezares, los efectivos desplegados en El Valle confían en controlar las llamas en las próximas horas dadas las buenas condiciones meteorológicas de esta jornada y el importante operativo desplegado.

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Doscientos miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 70 medios, junto a seis brigadas forestales y dos de intervención rápida, además de técnicos, dos helicópteros de la Comunidad Autónoma y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios están movilizados este miércoles en el parque regional.

Por su parte, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha agradecido la labor de las administraciones central y autonómica, que "se han volcado" con el Ayuntamiento de la capital, y ha destacado que gracias a la intervención de 300 personas, trasladadas también desde comunidades limítrofes, se ha conseguido perimetrar el fuego.

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También ha subrayado la trascendente labor de los medios aéreos, que trabajan en zonas inaccesibles para el operativo terrestre por los desniveles del terreno.

Según la regidora, las características de la zona afectada obligaron a retirar a efectivos que trabajaban en el incendio para preservar su seguridad, de ahí que sea "fundamental el despliegue aéreo". EFE

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EFE

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