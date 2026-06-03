Infografías del miércoles 3 de junio

OCDE PERSPECTIVAS - La OCDE ha reducido ligeramente sus expectativas sobre la economía mundial para este año a causa la guerra en Oriente Medio respecto al inicio del conflicto, pero ha advertido de que si sus consecuencias continuaran hasta el fin de 2026 habría una fuerte ralentización, que se notaría sobre todo en 2027.

RD CONGO EBOLA - El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a 344 los casos confirmados por el brote de ébola declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, incluyendo 60 muertos.

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TRANSPORTE FERROVIARIO - El número de pasajeros transportados por tren en el primer trimestre del año se redujo en un 12 % frente al mismo período de 2025, hasta 154,5 millones, lastrado por el accidente de Adamuz (Córdoba), así como por los cortes que mantuvieron cerrada la línea que conecta con Málaga, entre otras incidencias en las vías. SOCIEDAD POBREZA - La pobreza y la exclusión social afectan a 12,6 millones de personas en España, el 25,7 % de la población, una tasa que no ha bajado en más de una década pese al crecimiento económico y la mejora de los datos de empleo. El incremento más notable se da entre quienes residen en una vivienda en alquiler.

DELITOS ODIO - Los delitos de odio registrados en España aumentaron un 23,6 % en el año 2025 hasta las 2.417 infracciones penales, lo que representa la cifra más alta de la serie histórica desde que se empezaron a medir este tipo de incidentes, en 2014.

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VIOLENCIA MACHISTA - Desde 2003, 1.364 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España.

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