Garbiñe, diez años de su título en París: "Llevaba unos años que sentía que podía ganar"

Santiago Aparicio

Madrid, 3 jun (EFE).- Una década se cumple ya este jueves, 4 de junio, de que Garbiñe Muguruza conquistara el título de Roland Garros, al imponerse en la final a la legendaria estadounidense Serena Williams, un éxito que la española, ya retirada y centrada en su trabajo en los despachos, siempre cerca del tenis, veía que rondaba su carrera.

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"Llevaba algunos año que ya sentía que podía llegar a la final", reconoce Garbiñe Muguruza, que cerró su etapa como jugadora con dos títulos del Grand Slam en su mochila junto al triunfo en el torneo de Maestras y en la que llegó a ser número uno del mundo.

En una entrevista con la Agencia EFE, la española, nacida en Caracas el 8 de octubre de 1993, reconoce que añora algunas cosas del tenis, de la primera línea, y confía en llegar a ser algún día, capitana del equipo español de la Copa Billie JEan King. "Sería un honor".

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Pregunta: ¿Qué recuerdos tiene de aquél Roland Garros? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza?

Respuesta: "Tengo recuerdos de todo tipo. Hacía un tiempo horrible. Me acuerdo que llovía y hacía muchísimo frío. Fue bastante atípico y fueron tres semanas, realmente, muy duras, largas, de ganar partidos poco a poco, largos, de ir cogiendo confianza... Yo en Roland Garros estaba, digamos, como más cerca. No fue como que en el 2016 que aparecía en un torneo. Llevaba varios cuartos acumulados.. era como ya sentía que se acercaba el año que podía llegar a la final".

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"Y bueno, llegar a la final y jugar contra Serena Williams era como 'la final', no?. Mucha gente me decía que estaba loca porque quería jugar la final contra Serena Williams.. pero yo sentía que era el partido ideal para una final de Grand Slam, como que valía más si conseguía ganar ese partido. Y recuerdo que jugué muy bien, muy muy bien y que me hice con el trofeo. Fue espectacular"

P: ¿Ganar Roland Garros fue un punto de inflexión en su carrera?

R: "Claro. Al final siempre piensas en que trabajas porque quizás algún día sea, quizás sea ahí.. pero nunca lo sabes con certeza si vas a llegar a conseguirlo y cuando al final lo consigues es como que te dices 'sí, lo puedo hacer, lo he hecho'. No eran solo sueños inalcanzables. Yo siempre creí que lo podía conseguir y eso plasma y te llevas el trofeo a casa, lo consigues".

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P: ¿Supuso eso una forma de quitarse la presión para futuros grandes momentos y finales?

R: "Al final pasas por el momento más especial de todos. Todas esas experiencias. Ya pude jugar la final de Wimbledon un año antes que perdí y cogí experiencia. Pero ganar, volver a estar en ese escenario, saber lo que es ganar un Grand Slam, una final, saber lo que es afrontar ese momento. Ostras! desbloqueé un nivel, una novedad que antes no había vivido y pasó a formar parte de mis vivencias. Poca gente gana un Grand Slam y Roland Garros para los españoles es todo y encima mi primer Grand Slam fue Roland Garros.. todo perfecto".

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P: Hablábamos de Serena Williams. ¿Qué le parece que haya anunciado que va a volver a las pistas, a sus 44 años?

R: "Me ha sorprendido bastante. Pero bueno. Ella es muy competitiva y ama el tenis igual que su hermana. Me sorprende pero al mismo tiempo igual no tanto. Verla volver con la capacidad y potencia que tiene. Seguro que mucha gente no va a querer que se le cruce en el cuadro".

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P: Diez años de aquél Roland Garros. ¿Siente algún tipo de nostalgia de cuando era jugadora?

R: "Echo de menos ciertos momentos. La adrenalina. Salir a una pista central, hacer un buen punto, ganar un partido. Momentos puntuales. Pero la vida de un atleta profesional es muy dura, son muchas horas, viajando, entrenando, la soledad.. es un deporte individual, pero echo de menos cosas, si. Pero al final me quito el gusanillo estando rodeada de torneos de tenis, dirigiendo torneos de tenis también, siento que no me he ido, que sigo, desde la grada pero sigue en mi ADN".

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P: Dos Grand Slam, Roland Garros y Wimbledon, número uno del mundo, un título de maestra.. en cualquier caso se ha podido retirar tranquila, orgullosa de lo que ha hecho.

R: "Muy contenta de mi carrera, he conseguido muchos de mis sueños muy orgullosa del camino recorrido, también de mis inicios, de todo, tanto yo como mi familia. Todos los sacrificios por conseguir tu sueño, nunca decaer y seguir adelante".

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P: En cualquier caso, sigue vinculada al tenis

R: "Si, muy concentrada en el mundo del deporte, bueno, del tenis con el WTA 1000 de Madrid, el torneo de Maestras. Me gusta mucho el 'business' del deporte y todo lo que estoy aprendiendo. Uno cuando es deportista en activo no sabe lo que hay detrás de los despachos ni nada, y me gusta mucho. Me lo paso bien".

P: ¿Tiene idea de volver a primera línea? Por ejemplo, ser capitana de la Copa Federación.

R: "Sí. Capitanía de la Copa Federación es muy bonito. Es un honor. La verdad es que es un honor representar a tu país y llevar a las más jóvenes. Carla Suárez ahora lo está haciendo muy bien pero en algún momento sería un honor para mi tener esa posición. Así que esperemos que algún día llegue a mi mesa esta oportunidad"

P: Mientras en el tenis masculino español han salido nuevos jugadores en el femenino, parece que hay una crisis, ¿no?

R: "Es verdad que ahora los chicos están dominando más. Va un poco por rachas. Paula (Badosa) la pobre está en un momento difícil.. tenemos a Cristina (Bucsa), tenemos algunas más jóvenes que aún están ahí, top 100, top 50.. va un poco por rachas.. hay que seguir trabajando. De repente salen jugadores, de repente hay un momento más tranquilo. Hay que seguir en los jóvenes, en los júniors que es ahí donde luego aparecen y hay sorpresas". EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: cod. 802273537, 58011266543 y otros)