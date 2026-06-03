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El líder, Rahm; y el ganador en 2024, Sergio García, atractivos en el LIV Golf Andalucía

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Cádiz, 3 jun (EFE).- El gaditano Real Club de Golf Valderrama acogerá desde el jueves al próximo domingo el LIV Golf Andalucía, novena cita de la temporada 2026 del circuito saudí con los españoles Jon Rahm, líder del torneo, y Sergio García, ganador en 2024 en este campo, como dos de los principales atractivos.

El torneo se desarrollará con trece equipos y un formato de competición individual y por equipos en el recorrido de la urbanización Sotogrande, en el término municipal de San Roque, que acoge por cuarta vez esta competición.

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La prueba llega tras la disputa de ocho torneos del calendario y con Rahm líder de la clasificación individual con 815,58 puntos; seguido por el estadounidense Bryson De Chambeau, segundo con 626,90; y por el chileno Joaquín Niemann, tercero con 334,86.

El jugador vasco regresa al Real Club Valderrama con el objetivo de mejorar el segundo puesto que logró en el LIV Golf Andalucía la temporada pasada y continuar con su buena racha ante la afición local.

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En la clasificación por equipos, el liderato corresponde a la formación 4Aces GC con 125 puntos; por delante de Ripper GC, segunda con 105,25; Crushers GC, tercera con 90,75; y Legión XIII, el equipo de Rahm, que es cuarto con 88.

El conjunto latinoamericano Torque GC ocupa la quinta plaza con 61,75 puntos, mientras que Fireballs GC es sexto con 61,25, capitaneado por Sergio García.

En el equipo Legión XIII, junto al capitán Jon Rahm se encuentran Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt.

Fireballs GC, liderado por el castellonense García, cuenta con una formación completamente española, que completan David Puig, Josele Ballester y Luis Masaveu.

El equipo Torque GC es el representante latinoamericano y lo conforman el chileno Niemann, los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer y el colombiano Sebastián Muñoz.

Valderrama es uno de los recorridos más exigentes de Europa, con calles estrechas, gruesos alcornoques a sus lados, greens de reducido tamaño y la influencia habitual del viento del Estrecho de Gibraltar, lo que eleva la precisión a un factor determinante.

Con la llegada del LIV Golf a Valderrama en 2023, este campo ha continuado con su singladura de centro de grandes eventos.

Este escenario acogió la Ryder Cup de 1997, la primera disputada fuera de Gran Bretaña o Estados Unidos, con victoria del equipo europeo capitaneado por Seve Ballesteros.

La reputación internacional del recorrido gaditano como sede de grandes acontecimientos deportivos se afianzó con varias ediciones del Volvo Masters del antiguo Circuito Europeo, el WGC-American Express Championship de 1999 y el Andalucía Masters, competición que ha contado entre sus campeones con figuras como Sergio García, Graeme McDowell, Matt Fitzpatrick, John Catlin o Adrian Meronk. EFE

jsb/agr/fc

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EFE

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