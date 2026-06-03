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Berlín albergará el Campeonato de Europa de ciclismo en pista en el 2027

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Redacción deportes, 3 jun (EFE).- La Unión Europea de Ciclismo (UEC) ha anunciado de manera oficial que la ciudad alemana de Berlín albergará el campeonato continental de ciclismo en pista elite en el año 2027, entre el 10 y el 14 de febrero, con la inclusión además de las pruebas de Derny y Strayer.

"Berlín ocupa un lugar importante en la historia del ciclismo en pista. Su velódromo es un recinto impregnado de tradición que, a lo largo de los años, ha albergado Campeonatos del Mundo, Campeonatos de Europa y numerosos eventos internacionales de primer nivel. El Campeonato de Europa de Ciclismo en Pista Élite UEC es ya una cita clave en el calendario internacional, y la edición de 2027 promete ser aún más emocionante gracias a la inclusión de las pruebas de Derny y Stayer, dos disciplinas espectaculares y especialmente vibrantes", señaló Enrico Della Casa, presidente de la UEC.

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"El evento tendrá una trascendencia aún mayor al formar parte de los clasificatorios olímpicos para Los Ángeles 2028, lo que lo convierte en una cita ineludible para atletas, equipos, aficionados y todas las cadenas de televisión que lo retransmitirán en directo. Estamos seguros de que Berlín ofrecerá un espectáculo fantástico para toda la comunidad del ciclismo en pista europeo", añadió.

Por su parte Iris Spranger, senadora de Interior y Deporte, consideró la elección como "un gran honor" y opinó que el Velódromo de Berlín "proporcionará el escenario perfecto" mientras que Bernd Dankowski, Presidente de la Federación Alemana de Ciclismo, afirmó que están deseando "ofrecer un evento internacional de categoría mundial". EFE

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EFE

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