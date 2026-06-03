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Almeida pide "seriedad" a Junts y recomienda "no ir a Waterloo porque la última persona que fue ha estado en la cárcel"

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido "seriedad" a Junts y ha recomendado en su partido, el PP, "no ir a Waterloo (a reunirse con Carles Puigdemont) porque la última persona que fue ha estado en la cárcel".

"Es tiempo de ser serios. La situación que vive España, con el Gobierno que nos desgobierna lo que exige es compromiso y responsabilidad y quienes se pongan del lado de la decencia ya saben lo que tienen que hacer. Quienes se pongan del lado de la corrupción ya saben lo que tienen que hacer. Aquí ya no caben excusas, aquí ya no cabe regate corto", ha sostenido en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

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El 'popular' ha instado a no dejarse "distraer con fuegos artificiales, cortinas de humo o intentos por parte de Junts en este caso de que se vaya a Waterloo" cuando "los antecedentes de los visitantes de Waterloo no invitan al optimismo precisamente en el futuro procesal".

Martínez-Almeida ha declarado que "a Moncloa le viene bien este debate porque considera que mientras se esté debatiendo sobre cómo tiene que ser la moción de censura, si es instrumental o no, o si Junts exige que se vaya a Waterloo, pues no se habla de los escándalos de corrupción del partido del Gobierno".

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