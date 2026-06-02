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Los Jaume I premian la investigación en fotónica, avances biomédicos y economía de género

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València, 2 jun (EFE).- La trigésimo octava edición de los Premios Rei Jaume I han premiado en sus diferentes categorías las investigaciones en torno a la economía de género, los avances en fotónica y enfermedades cardiovasculares, el enfoque químico ante el cambio climático o las innovaciones tecnológicas en la biomedicina.

Según la proclamación hecha pública en un acto en el Palau de la Generalitat, los ganadores son Lluís Torner en Investigación Básica, Nagore Iriberri en Economía, Ben Lehner en Investigación Biomédica, Adolfo Sáiz en Medio Ambiente, Samuel Sánchez en Nuevas Tecnologías, Borja Vázquez (fundador de Scalpers) en Revelación Empresarial y Borja Ibáñez en Investigación Clínica y Salud Pública.

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Entre los jurados que han deliberado este martes en torno a las siete categorías de estos premios, dotados cada uno de ellos con 100.000 euros, se encontraban 25 premios Nobel que han tenido que decidir entre 240 candidaturas. EFE

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