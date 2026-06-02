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El TSJ de Extremadura tumba el sobrecoste de las notas simples y limita el cobro a 3,01 euros

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Extremadura ha dictado la primera sentencia en España que cuestiona el sobreprecio aplicado por los registradores en las notas simples con información continuada.

En concreto, el tribunal fija que el registrador de la propiedad nº 3 de Badajoz debió cobrar 3,01 euros y no 12,03 euros por este servicio. "No cabe el cobro de 12,03 euros por una nota simple con información continuada porque no tiene ningún respaldo legal", reza el texto de la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press.

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La resolución, que puede marcar criterio para otros tribunales superiores autonómicos, reprocha al Colegio de Registradores haber fijado una tarifa sin base normativa y recuerda que los aranceles no pueden determinarse libremente.

El fallo solo afecta al caso enjuiciado, pero permite al ciudadano afectado reclamar la devolución de los 9 euros cobrados de más y abre la puerta a nuevas impugnaciones en toda España.

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El tribunal subraya que la nota simple con información continuada no puede equipararse a una certificación para justificar un arancel más elevado, y niega que pueda fraccionarse el cobro entre emisión y envío para inflar el precio final. También cuestiona que la creación de la sede electrónica sirva de excusa para cargar un sobrecoste permanente, al recordar que esa inversión se amortiza con el tiempo y debería abaratar el servicio.

La sentencia llega tras el silencio administrativo de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y la desestimación inicial por parte del Colegio de Registradores, ante los que el notario recurrente había impugnado la minuta.

Aunque confirma que es el notario quien debe pagar el arancel al ser el solicitante formal, el tribunal recuerda que este coste se repercute habitualmente al ciudadano, por lo que la decisión puede sentar un precedente relevante para miles de usuarios afectados por estos cargos.

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EuropaPress

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