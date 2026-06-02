El rey reivindica el europeísmo de España y apela a "preservar la confianza institucional"

Barcelona, 2 jun (EFE).- El rey Felipe VI ha reivindicado este martes la "vocación plenamente europea" de España como "uno de los grandes consensos políticos que todavía hoy perduran con mayor fuerza" en la sociedad, y ha apelado a la necesidad de "preservar la confianza institucional".

En la entrega del premio Cercle d'Economia a la Construcción Europea, otorgado al jefe de opinión económica del diario británico 'Financial Times', Martin Wolf, el rey ha subrayado que Europa "ha sido un factor decisivo en la modernización y apertura de nuestro país" y que España también ha contribuido al avance del proyecto común.

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"Mucho se ha debatido acerca de si ese término de 'autonomía' es o no una quimera, pero a los más escépticos habría que recordarles que una de las constantes de la construcción de la Europa unida ha sido convertir en realidad aquello que parecía una aspiración lejana, incluso una utopía. Todo el proceso de integración ha sido un viaje de lo improbable y lo extremadamente complejo a lo real y lo tangible", ha enfatizado. EFE

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