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El Gobierno destinará 70 millones a financiar proyectos de I+D+i en centros tecnológicos

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Madrid, 2 jun (EFE).- El Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria 2026 del programa 'Cervera', que cuenta con un presupuesto de 70 millones de euros para financiar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) desarrollados por agrupaciones en centros tecnológicos.

La convocatoria financiará tanto programas estratégicos de tecnologías prioritarias en materia seguridad y defensa como programas en el ámbito civil, ha informado el Ministerio de Ciencia, que gestionará las ayudas a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI).

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado en una nota de prensa que “el programa Cervera refleja un nuevo modelo de políticas de innovación y acelera la transferencia de conocimiento hacia las empresas en ámbitos considerados prioritarios para la competitividad y la autonomía estratégica de España”.

Los proyectos del programa Cervera se orientan a desarrollar soluciones para mejorar las capacidades innovadoras y de transferencia de conocimiento de los centros tecnológicos, para que apoyen la competitividad del tejido empresarial español; estos proyectos contarán con un presupuesto de entre 2 y 5 millones de euros.

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El programa también promueve la cooperación interterritorial, y financiará proyectos desarrollados por agrupaciones de entre 4 y 7 centros tecnológicos, lo que permite una amplia participación que vaya más allá de redes ya consolidadas, fomentando así la incorporación de nuevos centros, ya que, aunque existen centros tecnológicos en todas las comunidades, tradicionalmente han colaborado poco entre sí, a pesar de compartir áreas de especialización y retos comunes, según el Ministerio.

El plazo de ejecución de los programas estratégicos es plurianual, de modo que las actuaciones subvencionables deberán iniciarse el 1 de enero de 2027 y podrán tener una duración de 3 o 4 años.

La obtención de la ayuda supone también la acreditación como «Centro de Excelencia Cervera», un reconocimiento que sirve para visibilizar el liderazgo del centro en la tecnología prioritaria correspondiente.

La mayor novedad en la convocatoria 2026 es la definición y selección de las tecnologías prioritarias vinculadas a la seguridad y defensa, en colaboración con el Ministerio de Defensa, como son gemelos digitales avanzados para el refuerzo de capacidades de defensa; sensores cuánticos aplicados a defensa; tecnologías habilitadoras para vehículos en vuelo hipersónico; tecnologías para sistemas electromagnéticos cinéticos y metamateriales y nanomateriales avanzados para aplicaciones en defensa y seguridad.

El Ministerio ha destacado que las tecnologías de carácter civil se enfocan sobre todo a la economía circular y al transporte inteligente. EFE

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