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Detenidas 23 personas en Barcelona y Murcia por un fraude bancario que estafó 300.000 €

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Murcia, 2 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 23 personas, 17 hombres y seis mujeres de entre 18 y 50 años, como presuntas integrantes de una organización criminal dedicada a cometer estafas bancarias mediante la suplantación de entidades financieras que ha logrado apoderarse de 300.000 euros.

El grupo habría logrado obtener más de 300.000 euros de forma fraudulenta a través de las modalidades conocidas como 'smishing', mediante mensajes de texto, y 'vishing', a través de llamadas telefónicas o mensajes de voz, según ha detallado la Policía.

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La operación, desarrollada en las provincias de Barcelona y Murcia, ha permitido esclarecer 48 denuncias presentadas en distintos puntos de España.

A los arrestados se les atribuyen delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.

La investigación comenzó el pasado año tras la recepción de diversas denuncias de personas que habían sido contactadas por supuestos empleados de los departamentos de seguridad de sus bancos.

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Los estafadores utilizaban aplicaciones capaces de modificar el número de teléfono desde el que realizaban las llamadas para que coincidiera con el de la entidad bancaria suplantada, reforzando así la credibilidad del engaño.

Posteriormente, enviaban mensajes con enlaces a páginas web fraudulentas que imitaban la imagen corporativa de los bancos.

Al introducir sus claves de acceso, las víctimas facilitaban involuntariamente sus datos bancarios.

Con la citada información, los delincuentes podían consultar movimientos recientes, saldos o tarjetas asociadas, datos que utilizaban para ganarse aún más la confianza de los afectados.

Una vez obtenido el control de la información bancaria, convencían a las víctimas de que debían realizar determinadas operaciones para bloquear supuestas transferencias fraudulentas o les solicitaban envíos de dinero a través de aplicaciones de pago instantáneo.

Parte de los detenidos actuaban como “muleros”, encargados de recibir el dinero en sus cuentas y redistribuirlo siguiendo las instrucciones de los cabecillas a cambio de una comisión.

Tras nueve meses de pesquisas, los investigadores localizaron y arrestaron a 21 miembros en Barcelona y a los dos responsables de la organización en Murcia, donde operaba el centro de llamadas.

En los registros se han intervenido más de 2.200 euros, una tablet, un ordenador, un dispositivo USB y cuatro tarjetas SIM. EFE

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EFE

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