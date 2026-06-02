Casillas, sobre las elecciones en el Real Madrid: "Estoy expectante, como socio que soy"

Madrid, 2 jun (EFE).- El exportero del Real Madrid y de la selección española Iker Casillas se mostró este martes "expectante como socio", con respecto a las elecciones a la presidencia del club merengue, que tendrán lugar el 7 de junio, en las que competirán el actual mandatario, Florentino Pérez, y Enrique Riquelme.

Casillas, campeón con España del Mundial 2010 y de las Eurocopas 2008 y 2012, además de innumerables títulos con el Real Madrid, hizo estas declaraciones durante un evento este martes en la capital española.

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El exinternacional valoró a su excompañero Raúl González como "un grandísimo jugador y una persona que es madridista al cien por cien", al ser consultado sobre la declaración de Riquelme en la Cadena Ser de que el que fuera delantero del Real Madrid será su director deportivo en caso de ser elegido presidente.

Con respecto a los porteros presentes en la lista del seleccionador Luis De La Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el tricampeón de Liga de Campeones con el Real Madrid admitió que "los que están son los que se lo han merecido"

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"También es importante, porque los tres (Unai Simón, David Raya y Joan Garcia) son muy diferentes, pero son tres competidores natos. Yo creo que al final, cuando tienes esos tres tíos tan buenos y tan válidos, al final ya no es el seleccionador, sino que también los compañeros están muy tranquilos", añadió.

Con respecto al próximo Mundial y las comparaciones con el equipo español en 2010, Casillas reconoció que esta vez estará mucho más "parejo" con tantas selecciones y que también destacan otras selecciones que puedan competir, como la de Portugal.

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Además, el dos veces campeón de Europa con la selección añadió que el calor puede sumar dificultad a la hora de salir campeón.

El exguardameta madrileño presentó en el espacio Legends la exposición "Casillas: el legado de una leyenda", dedicada a su trayectoria profesional. EFE

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