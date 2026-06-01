Un fallo judicial puede dejar a Santander sin su feria taurina este verano

Santander, 1 jun (EFE).- Una resolución judicial podría dejar a la capital cántabra sin festejos taurinos este 2026, pese a que ya se han presentado los carteles de su feria Santiago, prevista entre el 18 y el 26 de julio.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha declarado nula la prórroga a la empresa Lances de Futuro para la organización de la feria taurina de Santander.

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Fuentes del Ayuntamiento de la capital cántabra han avanzado a EFE que solicitarán medidas cautelares que permitan garantizar la celebración de la feria mientras se resuelve el procedimiento judicial.

También el Consejo de Administración de la sociedad Plaza de Toros de Santander se va a convocar con carácter urgente para analizar ese fallo y "adoptar las decisiones oportunas en defensa de los intereses municipales y de la continuidad de uno de los acontecimientos más relevantes del verano en la ciudad".

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El pasado 18 de mayo, la empresa que organiza la feria, Lances de Futuro, presentó con el Ayuntamiento los carteles de los festejos de este año, con Morante de la Puebla, Roca Rey, Talavante y El Cid como figuras destacadas de una feria prevista del 18 al 26 de julio.

El pasado 9 de enero el Consejo de Administración de la Plaza de Toros decidió que Lances de Futuro organizara y gestionara la Feria de Santiago de 2026, una vez que aprobó la prórroga prevista en el contrato de adjudicación acordado con esa empresa en diciembre de 2024.

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La empresa Cántabra de Toros recurrió esa prórroga y ahora, en una resolución que ha adelantado este lunes 'El Diario Montañés', el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha estimado ese recurso y ha declarado que es nula

El Ayuntamiento de Santander ha adelantado a EFE que "pondrá en marcha todas las acciones legales necesarias" para que la feria se desarrolle con normalidad.

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"Los servicios jurídicos municipales analizan el contenido de la misma y las vías legales existentes para su impugnación", añaden las mismas fuentes municipales, que explican que existe un plazo de dos meses para recurrir ante el órgano administrativo y "es lo que hará el Ayuntamiento".

E insisten en que solicitarán medidas cautelares para que la feria pueda desarrollarse hasta que se falle el pleito.

El Ayuntamiento considera prioritario ofrecer seguridad y certidumbre tanto los profesionales implicados en esa feria como a los aficionados y a toda la ciudadanía, porque, además, recuerda que la adjudicación está realizada y la feria ya ha sido presentada. EFE

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