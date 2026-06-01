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Irene Escolar y Ana Polvorosa brillan en la alfombra roja de los Max

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Mérida, 1 jun (EFE).- Mérida se ha vestido de gala para celebrar la entrega de los 29 premios Max de las Artes Escénicas donde este lunes la antesala del teatro romano de Mérida ha reunido a grandes nombres de la escena.

La actriz Irene Escolar, nominada a mejor actriz por "Personas, lugarse y cosas', ha lucido un diseño minifaldero de la firma Habey Club en color burdeos con flores en la parte superior y lazada sobre la falda.

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Ana Polvorosa, que forma parte del elenco de 'Los nuestros', ha posado con un diseño ante hasta los pies, con generosas aberturas laterales y tiras cruzadas en la espalda.

Más discreta, la bailaora y coreógrafa Sara Baras, que ha recibido el premio del público, ha elegido un sencillo dos piezas con estampado geométrico en blanco y negro, al que añadía una nota de color con un pañuelo naranja anudado al cuello.

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La actriz Isabel Ordaz optó por una ligera túnica en marrón y azul, mientras que Muriel Romero, directora de la Compañía Nacional de Danza, por un conjunto en verde oliva de pantalón y blusa, la acompañaba Rubén Olmo, director del Ballet Nacional de España, con un traje cruzado en negro.

Una pasarela ecléctica en la que los invitados y nominados han lucido desde estilismos informales hasta diseños princesa Disney como el de la soprano Mar Morán, en tul y lentejuelas verde.

El beige y el negro han sido los tonos estrella de la noche como ha demostrado la bailarina Isabel Vázquez Torres con un elegante traje de chaqueta en satén beige, mientras que Ainhoa Amestoy y Mona Martínez, con un diseño de Ernesto Naranjo, han apostado por el negro.

Los más jóvenes como Elisa Forcano, con un bustier en tono nude con brillos e Iván López Ortega, con amplios pantalones y una camiseta con cortes horizontales, han marcado tendencia.

No ha faltado espacio para la reivindicación en favor de la escuela pública; una de las invitadas ha desfilado con una camiseta habitual en las manifestaciones, ni tampoco chapas con el lema 'Palestina libre'.

Santa Marta ha sido la firma elegida por la pareja compuesta por Irene Tena y Albert Hernández, integrantes de la compañía de danza La Venidera.

Para mitigar el sol de la tarde meritense caballeros como Alfredo Sanzol, director del Centro Dramático Nacional, o el actor Xavo Giménez han lucido sendos sombreros.

Han llamado la atención los tonos flúor en verde de y algunas transparencias, botines de charol en rojo y cowboys en azul eléctrico.EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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