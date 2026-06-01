El Mónaco anuncia la salida del entrenador Pocognoli tras solo ocho meses en el cargo

París, 1 jun (EFE).- El Mónaco anunció este lunes la salida del entrenador belga Sébastien Pocognoli, quien estuvo apenas ocho meses en el cargo, después de haber dejado al club del Principado en un decepcionante séptimo puesto en la Ligue 1.

En un comunicado, el Mónaco ha querido "agradecer a Sébastien Pocognoli y a su cuerpo técnico su total compromiso con el AS Mónaco, y les desea lo mejor para el futuro".

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El técnico belga, de 38 años, había sustituido en octubre de 2025 al austríaco Adi Hütter y se marcha con un balance de 16 victorias, 9 empates y 13 derrotas.

El séptimo puesto en Liga obliga al Mónaco, uno de los clubes más laureados de Francia, a jugar los 'play-off' de acceso a la Conference League.

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Tras la salida del exjugador belga, la prensa francesa apunta a que al internacional brasileño Filipe Luís (exjugador del Atlético de Madrid y entrenador del Flamengo hasta marzo) como sucesor. EFE