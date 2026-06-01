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Sánchez y el príncipe de Mónaco ponen de relieve los "valores europeos" y "la lucha contra el cambio climático"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recibido este lunes al príncipe Alberto II de Mónaco en un encuentro donde han destacado el "vínculo" entre España y Mónaco por los "valores europeos" y el "compromiso firme" con la "cooperación multilateral" en temas como la protección de los océanos y "la lucha contra el cambio climático".

También han puesto de relieve la "historia compartida" entre ambos países en el 150 aniversario de la representación diplomática de Mónaco en España, según ha informado La Moncloa en un comunicado recogido por Europa Press.

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Los dos mandatarios han despachado "asuntos de la agenda bilateral y multilateral" y Sánchez le ha trasladado "su apoyo" por la labor que está realizando Mónaco al frente de la presidencia del Consejo de Europa, cargo que ejercerá hasta noviembre de este año.

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