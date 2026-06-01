La familia del muerto a tiros en Puente del Río (Almería) atribuye a 'Saúl el viejo' la autoría ante el juez

Los familiares del joven de 22 años de edad vinculado al clan de 'Los lateros' que murió tras recibir un disparo de escopeta en el pecho hace casi un año en su vivienda del barrio de Puente del Río en Adra (Almería) han declarado ante el juez que instruye el caso que fue 'Saúl el viejo', sobre quien pesa una orden judicial de búsqueda y detención a raíz de estos hechos, el autor de los disparos.

El titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja ha tomado declaración este lunes a la madre, la hermana, el abuelo y un amigo de la víctima mortal, quienes se encontraban en la vivienda donde tuvieron lugar los hechos la mañana del 2 de junio del pasado año.

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El letrado defensor de la familia, Francisco Ferre, ha explicado que la madre ha ratificado su declaración inicial por la que, conforme a su versión, el autor de los disparos habría entrado en su casa de forma "sorpresiva" y "sin mediar discusión previa" habría disparado contra su hijo, que murió casi en el acto.

Las declaraciones, que se han practicado envueltas en un fuerte dispositivo de seguridad en torno al juzgado, han sido cuestionadas por la defensa del clan de 'Los Saúles', ejercida por el abogado Alejandro Cóndor, quien ha avanzado su intención de pedir el archivo de las actuaciones tras las declaraciones sus representados, que tendrán lugar el próximo día 12, al no vislumbrarse, a su parecer, elementos suficientes para imputar a una persona concreta.

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Para Cóndor, las declaraciones de los familiares de la víctima se "contradicen bastante" con las pruebas que figura en el informe de criminalística, el de balística y de la inspección ocular hecha por la Guardia Civil en la vivienda en relación a la distancia, lugar y trayectoria que siguieron los disparos.

En esta línea, ha rechazado las inculpaciones que los testigos realizan de 'Saúl el viejo', quien en los días posteriores a los hechos también grabó y colgó varios vídeos en los que hacía alusión a lo ocurrido como un "accidente".

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Así, ha apuntado a supuestas "contradicciones" en las versiones de los distintos testigos en el marco del caso, que mantiene en libertad provisional a un investigado y por el que llegó a autoinculparse un menor de 15 años a través de un vídeo de 'Tik Tok' frente al rechazo de dicha versión por parte de Guardia Civil.

Sobre este menor, el abogado ha recordado que está "a disposición de la justicia" para cuando sea citado para una comparecencia aunque ya prestó declaración anteriormente a raíz de los hechos. No obstante, ha sostenido que nadie pudo ver quién efectuó el disparo.

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Los letrados han coincidido en el llamamiento a la calma hecho desde ambas partes tras el tiroteo que tuvo lugar la pasada semana en Huelma (Jaén) que dejó a cuatro personas heridas, entre ellas, a dos hijos de 'Saúl el viejo' que se habían asentado en la localidad.

"No es el primer ataque que sufren porque han sufrido más ataques", ha dicho su representante legal al recordar anteriores tiroteos y el incendio de viviendas en Puente del Río en los días posteriores a los hechos, en los que se siguieron amenazas cruzadas y la detención de una única persona que quedó en libertad provisional.

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