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Condenado a cárcel un constructor por la muerte de un trabajador por una rueda defectuosa

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Barcelona, 1 jun (EFE).- Un juzgado de Terrassa (Barcelona) ha condenado a dos años y medio de cárcel al responsable de una constructora por la muerte de un trabajador por un reventón en una rueda del camión que conducía, un neumático usado que no estaba en condiciones de circular, en julio de 2020.

En su sentencia, el titular de la plaza número 3 del titular de instancia de Terrassa condena al responsable de la constructora Excavaciones Balex S.L. y Serveis i Obres Costa Daurada por un delito contra los derechos de los trabajadores y le inhabilita para ejercer de administrador de empresas relacionadas con el transporte durante dos años y medio.

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La sentencia, que ha avanzado 'El Periódico de Catalunya', impone también sendas penas de un año de cárcel al responsable y al encargado de la empresa Neumáticos S.L, quienes según el juez decidieron colocar la rueda usada en el camión, en una conversación telefónica con el otro condenado.

De forma solidaria, los tres condenados deberán pagar indemnizaciones que superan los 540.000 euros -más intereses- a la esposa, hijos, padres y hermanos del trabajador fallecido, cantidad de la que responderá de forma directa la aseguradora Fiatc hasta el límite de su cobertura y, subsidiariamente, las empresas constructoras y la de los neumáticos.

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El accidente laboral ocurrió el 3 de julio de 2020 en la A-2 a su paso por Castellbisbal (Barcelona), al sufrir un reventón uno de los neumáticos del camión semirremolque que conducía el fallecido, lo que provocó la pérdida de dirección del vehículo, que acabó cruzando los dos carriles y chocando con una barrera y, finalmente, con el panel informativo de la vía.

La sentencia da por probado que los neumáticos, tanto de la tractora como del semirremolque, "carecían del mantenimiento adecuado, motivo por el que la rueda delantera del vehículo reventó debido a su mal estado de conservación, totalmente desgastada, por debajo de los límites legalmente establecidos, con goma endurecida y con profundidad irregular".

El resto de neumáticos, añade el juez, también estaban en mal estado de conservación, por lo que concluye que el responsable de la constructora incumplió con su deber de "velar por la seguridad de los trabajadores", al no garantizar a la plantilla equipos adecuados. EFE

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EFE

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