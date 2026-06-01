Montañana: "Es un gustazo poder tener a este grupo de 13 jugadoras"

Madrid, 1 jun (EFE).- Anna Montañana, entrenadora al frente de España Futuro, concentración que reÚne a algunas de las jugadoras jóvenes con mayor proyección del baloncesto español que compiten al máximo nivel en la Liga Femenina Endesa, en la Liga Femenina Challenge, en la NCAA o en competiciones internacionales, manifestó que es un "gustazo" poder trabajar con el grupo que tiene.

"Todas, en cierta manera, me impresionan porque ves los físicos, ves el talento, ves el potencial y como entrenadora es un gustazo poder tener este grupo de 13 jugadoras", señaló a los medios de comunicación tras el entrenamiento celebrado este lunes en la Caja Mágica de Madrid.

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"Estoy súper contenta de estar aquí en una semana que es una muy buena inversión para todas estas jugadoras que han pasado por tres categorías de formación, que son el futuro de España y de la Liga Endesa y que hacía tiempo que no jugaban en categorías de formación. Volver a involucrarme en esta actividad a mí, por lo menos, me hace muy feliz. Las chicas vienen con actitud increíble, muy contentas de estar con España, aunque sea sin una competición oficial; y el jueves nos iremos a Nápoles a jugar dos partidos", explicó.

Montañana conocía a las jugadoras de su estancia como ayudante en categorías de formación y considera que "hay mucha predisposición y caras de felicidad" por estar en la lista: "Las que están en Estados Unidos hace un mes o más que no compiten y volver a ponerse este equipaje para entrenar y estar alrededor de gente con la que ya han competido durante los últimos años, a todo el mundo le motiva muchísimo y le hace muy feliz".

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"Cuando volvemos aquí todo el mundo sabe cuál es el ADN de España y las señas de identidad; y eso es algo que nos caracteriza. Juntarnos a todas, que todas estemos en la misma línea de trabajo sobre todo desde la línea defensiva y poder correr. No se pueden aportar muchas cosas tácticas, pero sí que pinceladas que hagan que podamos estar en una estructura y que podamos dar pasitos adelante en el futuro de ellas", manifestó.

Preguntada acerca de la 'fuga de talento' a Estados Unidos, indicó: "Estoy segura de que somos la mejor liga de Europa, la Liga Endesa, y se he visto este año cómo hemos competido tanto en Europa como en la propia Liga Endesa. Puedes quedarte en España y tener la mejor liga de Europa o la otra opción, donde hay otros incentivos tanto de estudios como ahora sabemos que económicos. Hay muchísima gente, tanto chicos como chicas, en Estados Unidos y es una opción. Hay que seguir trabajando como en esta actividad para que nuestro producto, nuestro ADN, se siga construyendo".

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Asimismo habló acerca del hecho de que cada vez sean más mujeres en los banquillos: "Cada vez somos más mujeres que hemos empezado ya a liderar desde los banquillos y son muy buenas noticias, sobre todo por lo que hemos hablado durante muchos años que haya una normalidad en que todas tengamos oportunidad de poder desarrollarnos y poder ser profesionales". EFE