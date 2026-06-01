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La Agencia Tributaria devuelve 5.710 millones en dos meses de campaña de la renta 2025

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Madrid, 1 jun (EFE).- La Agencia Tributaria ha devuelto 5.710 millones de euros a 8,28 millones de contribuyentes en dos meses de campaña de la renta de 2025, según ha informado este lunes la Agencia en un comunicado.

Desde el inicio de la campaña el pasado 8 de abril y hasta este lunes, cuando arranca la atención presencial en oficinas, la Agencia ha recibido 15,2 millones de declaraciones, un 4,74 % más que en el mismo periodo del pasado año.

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La mayoría de estas declaraciones solicitaban devolución -10,97 millones, un 3,86 % más, por un importe total de 9.367 millones de euros, un 4,43 % más-, de las que ya se han abonado 5.710 millones de euros a 8,28 millones de contribuyentes, un 3,65 % y un 4,07 % más, respectivamente. EFE

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