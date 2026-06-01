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El juez levanta parcialmente el secreto del sumario del caso Leire

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Madrid, 1 jun (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha levantado de forma parcial el secreto de sumario del conocido como caso Leire, que ha derivado en una investigación sobre una presunta trama, supuestamente pagada con fondos del PSOE, para "obstaculizar" procedimientos judiciales que pudieran afectar al partido o al Gobierno.

Unos días después de enviar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, para requerir información, el juez Pedraz ha dictado un auto en el que acuerda alzar parcialmente el secreto.

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El magistrado explica que ya se han practicado gran parte de las diligencias que motivaron el secreto de la causa, por lo que procede acordar el levantamiento parcial de esta medida, si bien mantiene bajo reserva una pieza del procedimiento durante el plazo de un mes para no perjudicar las diligencias de investigación que están pendientes.

Por otro lado, la letrada de la administración de Justicia ha solicitado a las partes personadas que aporten los datos necesarios para solicitar el acceso a la plataforma Cloud, donde se vuelcan los documentos del procedimiento.

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Después, dará traslado al Ministerio de Justicia, que gestiona dicha plataforma, para que a la mayor brevedad posible pueda verificar el alta y acceso a las partes.

Este caso, por el que la exmilitante socialista Leire Díez fue detenida en diciembre, giraba sobre supuestas mordidas en contratos públicos y ha derivado en la investigación a un grupo en el que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tendría un "papel superior" y para el que habría puesto la "estructura" del partido a su disposición, con el fin de desestabilizar causas como las de la mujer o el hermano de Pedro Sánchez.

Tras ampliar el objeto de la investigación, la semana pasada, el juez incorporó a siete nuevos investigados, como Santos Cerdán, el exvicepresidente andaluz y exdirigente socialista Gaspar Zarrías, la gerente del PSOE Ana María Fuentes y varios abogados, entre otros.

Sospecha Pedraz que Cerdán habría acordado con Díez "remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido" (llegó a percibir cuatro pagos), mientras que Zarrías "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".

El juez situó como "punto de inflexión" para el inicio de las actividades de la supuesta trama una reunión del 26 de abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, y cuantificó "al menos" 22 reuniones en la sede del PSOE, la mayoría entre Santos Cerdán y Leire Díez -la última el 1 de abril de 2025-, y otras 17 fuera. EFE

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