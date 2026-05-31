Aitor Ruibal se perderá, al menos, las tres jornadas de LaLiga del próximo agosto

Sevilla, 31 may (EFE).- Aitor Ruibal, uno de los capitanes del Betis, se perderá al menos las tres primeras jornadas de la próxima Liga, previstas para agosto, debido a la convalecencia de la operación de la rodilla derecha a la que se sometió el pasado 15 de mayo en Barcelona.

Ruibal, de 30 años, arrastró un problema en el menisco durante la segunda vuelta del pasado campeonato y decidió solucionarlo en el quirófano tras la disputa de la antepenúltima jornada, una vez que su equipo había asegurado matemáticamente la quinta plaza y la consiguiente clasificación para la Liga de Campeones.

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El futbolista barcelonés, según han informado a EFE fuentes médicas, deberá permanecer de baja entre tres y cuatro meses, por lo que no estará disponible, en el mejor de los casos, hasta los primeros días de septiembre, aunque su reaparición de antoja más tardía debido a que no realizará trabajo específico de pretemporada.

Aitor Ruibal, que estos días se entrena en Sevilla y dedicará parte de sus vacaciones a la rehabilitación, fue uno de los futbolistas del plantel bético más utilizado por el técnico chileno Manuel Pellegrini en la recién concluida campaña, pues sumó 2.704 minutos en 42 encuentros oficiales, en los que marcó cinco goles y repartió cuatro asistencias. EFE

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