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Muere una montañera finlandesa en una caída durante el descenso del Pico Balaitus (Huesca)

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Zaragoza, 31 may (EFE).- Una montañera finlandesa de 42 años ha fallecido tras precipitarse unos 500 metros cuando descendía del Pico Balaitus, en el término municipal de Sallent de Gállego (Huesca), en un accidente en el que su compañero, un hombre de 53 años y también de origen finlandés, resultó ileso.

El aviso, del que informa este domingo el instituto armado, se recibió a las 19:20 horas de este sábado, cuando se comunicaba que dos montañeros que realizaban el descenso por la zona de la Gran Diagonal habían sufrido un incidente después de que la mujer resbalara sobre la nieve y se precipitara ladera abajo.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GREIM de Panticosa, la Unidad Aérea de Huesca y un médico del 061. Tras localizar a la accidentada desde el helicóptero, los especialistas comprobaron que presentaba signos incompatibles con la vida.

El cuerpo fue evacuado hasta la helisuperficie de Panticosa y posteriormente trasladado por los servicios funerarios al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.

Este accidente se suma a varias intervenciones realizadas por los especialistas de montaña de la Guardia Civil en la última semana en distintos puntos del Pirineo y la provincia de Huesca.

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Entre el 26 y el 30 de mayo, los GREIM efectuaron nueve rescates por diferentes incidencias relacionadas con actividades en montaña.

El día 26 auxiliaron a un montañero de Álava de 51 años que sufría fuertes calambres en el Pico Mulleres, rescataron a un senderista de Barcelona de 62 años que había quedado enriscado en la Pleta de Ixeia y evacuaron por vía terrestre a un ciclista francés de 42 años que sufrió una fractura de brazo tras una caída en el barranco Coda Sartén.

El 27 de mayo, los agentes localizaron y acompañaron hasta su vehículo a dos senderistas de 21 y 29 años, vecinas de Guadalajara y Zaragoza, respectivamente, que se encontraban agotadas y desorientadas en el barranco Culivillas, en Sallent de Gállego.

La jornada más intensa fue la de ayer sábado, con cinco rescates. Los especialistas auxiliaron a un montañero de 26 años, vecino de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que había sufrido un deslizamiento en el Pico Chistau, a un senderista de 32 años de Zaragoza con una luxación de rodilla cerca del río Yaga, a una senderista oscense de 44 años con un esguince de tobillo durante la ascensión al Pico de Estos y a un hombre de Zaragoza, de 55 años y afectado por un golpe de calor en las inmediaciones del refugio Fenales.

Además, una menor oscense que participaba en prácticas de progresión sobre nieve en el Forau de Gorgutes sufrió heridas faciales, fractura de codo y diversas contusiones tras deslizarse por una pendiente, por lo que tuvo que ser evacuada al Hospital San Jorge de Huesca. EFE

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EFE

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