Cae la audiencia televisiva en Francia de la final de Champions entre el PSG y el Arsenal

París, 31 may (EFE).- La audiencia media televisiva de la final de la Liga de Campeones, ganada el sábado por el PSG ante el Arsenal, registró, de media, unos 9 de millones de telespectadores, menos que los casi 12 millones del año pasado en la final del mismo torneo, que enfrentó al PSG y al Inter de Milán, en el primer triunfo en la Liga de Campeones para los parisinos.

Según los datos de Médiametrie, la final de Budapest en el canal el abierto M6 se situó en los 6,2 millones de telespectadores (8,7 el año pasado) mientras que en Canal+ fueron 2,9 millones (3,1 en 2025).

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En todo caso, ambos canales dominaron las partes de audiencia de la noche del sábado. M6 acaparó el 36 % (39,9 % en 2025) y un 17 % Canal+ (14,3 % en 2025). EFE