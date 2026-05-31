Leslie Romero bate por dos veces el récord de España y aspira a todo en Alcobendas

Redacción deportes, 31 may (EFE).- La escaladora española Leslie Romero dejó claro que aspira a todo en la prueba de la Copa del Mundo de velocidad que se disputa en la localidad madrileña de Alcobendas, al certificar su clasificación para las rondas finales con la segunda mejor marca de todas las participantes tras batir, hasta en dos ocasiones, el récord de España

Si en su primera ascensión Romero rebajó en 6 centésimas la anterior plusmarca nacional que ella misma poseía con un crono de 6.70 segundos, tras completar el trazado en 6.64, en su segundo recorrido bajó de los seis segundos y medio.

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Unos sensacionales 6.48 segundos que permitieron a Leslie Romero, olímpica en los Juegos de París, cerrar la ronda clasificatoria en segunda posición tan sólo superada por la estadounidense Emma Hunt, vigente campeona de la Copa del Mundo, que lideró la tabla con un crono de 6.23 segundos

Pero Romero, que se medirá en los octavos de final con la italiana Beatrice Colli, no será la única representante española en las rondas finales que se disputarán esta tarde en las que estará también Carla Martínez.

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La escaladora catalana, que se enfrentará en octavos con la china Shaoqin Zhang, cerró la ronda preliminar en undécima posición con un mejor tiempo de 6.91 segundos.EFE