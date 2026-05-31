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El austríaco Adi Hütter vuelve a entrenar al Eintracht Fráncfort en sustitución de Riera

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Berlín, 31 may (EFE).- Adi Hütter será el nuevo entrenador del Eintracht Fráncfort en sustitución del español Albert Riera, que no lograra clasificar al equipo para las competiciones europeas, con lo que el austríaco volverá al club que ya dirigió entre 2018 y 2021.

El técnico de 56 años comenzará su andadura en Fráncfort el 1 de julio con un contrato firmado hasta 2029, informó el club en un comunicado.

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En su primera temporada en el Eintracht Fráncfort, el equipo ganó los seis partidos de la fase de grupos de la Liga Europa de la UEFA y alcanzó las semifinales, algo que también logró un año después en la Copa de la Bundesliga.

En la temporada 2020-21, el Eintracht volvió a clasificarse para la Liga Europa.

Tras su primera etapa en Fráncfort, Hütter entrenó durante una temporada al Borussia Mönchengladbach y después se incorporó a AS Monaco.

En el Principado, llevó al equipo al subcampeonato de la Ligue 1 en la temporada 2023-24 y, al año siguiente, logró el tercer puesto.

Antes de eso, ganó con el Red Bull Salzburgo la liga y la copa en 2015, y en 2018 conquistó la liga suiza con el Young Boys, además de alcanzar la final de copa.

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"Para mí es algo muy especial y emocionante volver a ser entrenador del Eintracht. El tiempo que vivimos juntos en Fráncfort me marcó profundamente y nunca lo olvidé. Mirando atrás, siempre tuve la sensación de que todavía tenía algo pendiente aquí", señaló Hütter.

El pasado día 18 el club anunció la marcha con efecto inmediato de Riera como técnico del club de la Bundesliga y de su compatriota Pablo Remon Arteta y el italiano Lorenzo Dolcetti como coentrenadores.

El cuerpo técnico formado por Riera había asumido el cargo solo en febrero de este año.

Bajo la dirección de Riera, el Eintracht Fráncfort, que acabó la temporada de la Bundesliga en octava posición de la clasificación, sumó cuatro victorias y cinco empates y encajó cinco derrotas. EFE

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