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'Vuela', de Sara Baras, Premio Max 'Aplauso del público' 2026, que se entregará en Mérida

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Mérida, 29 may (EFE).- (EFE).- El espectáculo 'Vuela', de la bailaora Sara Baras, ha sido distinguido con el Premio Max 2026 'Aplauso del público', que será entregado con el resto de galardones el 1 de junio en la XXIX gala que se celebrará en el Teatro Romano de Mérida.

El premio, único de los tres especiales que faltaba por fallar, ha sido dado a conocer este viernes por Rubén Gutiérrez del Castillo, director general de la Fundación SGAE, entidad encargada de organizar los Premios Max en la rueda de prensa de presentación de la gala, que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Mérida.

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La gala, que se podrá ver en La 2 de TVE, tiene por lema 'La grandeza' y contará con una docena de actuaciones, además de sendos homenajes a los desaparecidos artistas extremeños Robe Iniesta y Pablo Guerrero. EFE

(foto)

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