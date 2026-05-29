Siguen labores para dar por extinguido el incendio del Parque Nacional de Doñana (Huelva)

Huelva, 29 may (EFE) - El Plan Infoca continúa con las labores de refresco para dar por extinguido el incendio forestal declarado el pasado domingo en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte (Huelva), en pleno Parque Nacional de Doñana.

El incendio quedó estabilizado el pasado martes a las 22.15 horas y controlado 24 horas más tarde.

Según han informado a EFE desde el Infoca, para la extinción total permanece en la zona un dispositivo compuesto por tres autobombas, 21 bomberos forestales, un técnico de Operaciones, un encargado de logística, un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP) y un técnico analista.

PUBLICIDAD

Se está a la espera de conocer la superficie exacta afectada por las llamas, si bien las primeras estimaciones hechas públicas por la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) indican que ronda las 400 hectáreas.

La localización del incendio se sitúa entre el extremo sur del sistema dunar, donde ha afectado a diferentes “corrales” (zonas de pinar entre dos frentes de dunas) y su confluencia con las arenas más estabilizadas al norte de la finca de Marismillas, con un pinar más desarrollado.

PUBLICIDAD

Como la práctica totalidad del Parque Nacional, se trata de "una zona de alto valor ecológico con pinares, sabinares y enebrales, fundamentalmente". EFE

lra/bfv/cc