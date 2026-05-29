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El padre Àngel advierte que cada vez hay más pobreza, incluso en lo que fue la clase media

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Madrid, 29 may (EFE).- El padre Ángel, fundador y presidente de Mensajeros de la Paz, ha asegurado a EFE, al hacer balance de la Memoria anual de la organización en 2025, que "cada vez hay más pobreza y personas que sufren" y que ya "empieza a haber pobres también entre aquellos que eran la clase media".

Estas han sido algunas consideraciones del sacerdote antes de la presentación de la Memoria 2025 de la organización, a pocos días d que llegue a España el papa León XIV, una visita que para el padre Ángel "es una bendición".

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"Es un papa que la primera vez que habló desde la ventana del Vaticano fue 'la paz sea con vosotros', que es lo que viene decir a España y al mundo entero", ha apostillado.

El padre Ángel ha animado a los que sufren a creer en Dios, en los hombres, en los obispos, en las oenegés. "Hay que creer en la gente. Cuando uno cree en la gente somos capaces de salir de todo", ha dicho.

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Con ese espíritu, Mensajeros de la Paz consiguió en 2025 dejar huella en 80 países, en los que ha ayudado a 155.321 personas, 47.113 de forma directa y 108.208, indirecta.

Son los datos facilitados en rueda de prensa por la directora de Desarrollo Global Mensajeros de la Paz, Paula Lemos, quien ha subrayado el objetivo de la organización: "Estar cerca, hacer un trabajo mano a mano con la persona que está sufriendo y que está en situación de calle, que recibió violencia y que tiene algún tipo de conflicto con el cual nosotros podemos colaborar".

Con once premios ganados el pasado año, la organización, que cuenta con más de mil trabajadores y 948 voluntarios en España, acumula 300 galardones y reconocimientos desde su creación en 1962.

Entre los proyectos más destacados de esta Memoria, a nivel nacional, se encuentran acciones contra la violencia de género, protección de la infancia, el trabajo en las 104 residencias de mayores que gestiona la organización, el papel de la madrileña Iglesia de San Antón en su ayuda a las personas sin hogar y la acción del teléfono dorado contra la soledad no deseada.

Por su parte, la directora general de Fundación Telefónica, Isabel Salazar, ha explicado que desde que comenzó este último servicio hace 30 años ha atendido 7.309.973 llamadas, 37.640 de ellas en 2025.

También Mensajeros de la Paz actuó en situaciones de emergencia prestando ayudas a afectados por la dana de 2024 en Valencia y por los incendios ocurridos en León el pasado verano.

A nivel internacional destaca su papel en las inundaciones producidas en Cabo Verde y Argentina, además de la acción humanitaria ofrecida a familias de Gaza y Jordania.

El padre Ángel se ha mostrado tajante con los conflictos internacionales: "En mi vida de casi 90 años no me he encontrado personas malas, me he encontrado personas enfermas, que critican, que hacen daño a los demás, que quitan la vida a los demás, que hacen guerras. A nadie en su sano juicio se le ocurre convocar una guerra, hay que dialogar".

El chef y presentador Pepe Rodríguez, encargado de presentar este acto, ha recibido una paloma de la paz de manos del padre Ángel por su ayuda y su labor con la organización.

"Los cocineros no podemos frivolizar porque tengamos restaurantes importantes o caros o inaccesibles para todo el mundo. Sabemos de dónde venimos (...) Alimentar a todo el mundo es algo que debería ser la base de la sociedad", ha dicho a EFE. EFE

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EFE

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