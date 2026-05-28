Espana agencias

Sánchez intervendrá el domingo en el congreso de las Juventudes Socialistas

Guardar
Google icon

Madrid, 28 may (EFE).- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, participará el próximo domingo en la clausura del 27 congreso de las Juventudes Socialistas, en Madrid, un evento que se celebrará en medio de las presiones que está recibiendo por parte de la oposición y de socios de gobierno para que convoque elecciones.

Será el primer acto público de partido en el que participe después de las actuaciones judiciales contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las últimas relativas al caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez.

PUBLICIDAD

El jefe del Ejecutivo ya aseguró este miércoles, en rueda de prensa en Roma, que sigue manteniendo su apoyo a Zapatero porque no ve motivos para que no lo haga, y admitió la "gravedad" de las investigaciones del caso Leire, pero garantizó la total colaboración con la justicia.

Sánchez tendrá oportunidad de referirse de nuevo a la evolución de estos asuntos, ante los que el Gobierno, y después de que se hayan redoblado las peticiones del PP y de socios de investidura para que adelante elecciones, ha alertado de lo que verdaderamente cree que se intenta.

PUBLICIDAD

Ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha puesto voz a esa posición, al denunciar que existen "mañas" y "métodos no democráticos" que se están utilizando para intentar derribar al Gobierno, y ha asegurado que el PSOE no va a tolerar ni consentir esas prácticas ni se va a doblegar ante los intentos de "perturbar la democracia" con métodos que van contra ella. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cura acusado de agresiones sexuales en Málaga alude a una "manipulación": "Nunca se han dado esos hechos"

El cura acusado de agresiones sexuales en Málaga alude a una "manipulación": "Nunca se han dado esos hechos"

Cádiz acuerda retirar los honores al comparsista Juan Carlos Aragón condenado por maltrato

Infobae

Manos Limpias discrepa con Vox sobre la implicación de Pedro Sánchez en el caso de su hermano: "No hay un solo correo"

Manos Limpias discrepa con Vox sobre la implicación de Pedro Sánchez en el caso de su hermano: "No hay un solo correo"

Susana Díaz anima al PSOE a ser "proactivo en defender su honradez" y a "querellarse contra la pandilla" de Leire Díez

Susana Díaz anima al PSOE a ser "proactivo en defender su honradez" y a "querellarse contra la pandilla" de Leire Díez

El amigo de Zapatero cambia de abogado en el 'caso Plus Ultra': le defenderá una exfiscal que fue letrada de Bárcenas

El amigo de Zapatero cambia de abogado en el 'caso Plus Ultra': le defenderá una exfiscal que fue letrada de Bárcenas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo avala la regularización de migrantes y la defiende por su “sustrato humano” e “interés público”

El Supremo avala la regularización de migrantes y la defiende por su “sustrato humano” e “interés público”

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Julio Martínez ficha a la letrada que defendió a la mujer de Bárcenas después de que su abogado renunciara a su defensa en el ‘caso Plus Ultra’

Alemania y Países Bajos refuerzan el mando militar aliado en el Báltico y asumen más responsabilidad en la defensa europea

Bruselas advierte a Moscú: “Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania”

El juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se aplaza tras el choque entre defensas y fiscalía por la prescripción y las nulidades

ECONOMÍA

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

El mapa de los salarios en España: estos son los trabajos y las comunidades autónomas en los que más y menos se cobra

Madrid y Badajoz, a menos de tres horas: el Gobierno saca a información pública el estudio que desbloquea el AVE Madrid-Extremadura

Alemania plantea aumentar los impuestos a las personas sin hijos: un dinero pensado para el cuidado de los ancianos

El auge del alquiler turístico y de habitaciones dispara los casos de inquilinos que subarriendan: la multa puede recaer en el propietario

DEPORTES

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Enrique Riquelme se defiende de las acusaciones de Florentino: “El Real Madrid merece mucho más que mentiras, bulos interesados y campañas de difamación”

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla