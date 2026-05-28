Sánchez intervendrá el domingo en el congreso de las Juventudes Socialistas

Madrid, 28 may (EFE).- El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, participará el próximo domingo en la clausura del 27 congreso de las Juventudes Socialistas, en Madrid, un evento que se celebrará en medio de las presiones que está recibiendo por parte de la oposición y de socios de gobierno para que convoque elecciones.

Será el primer acto público de partido en el que participe después de las actuaciones judiciales contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y las últimas relativas al caso de la exmilitante del PSOE Leire Díez.

PUBLICIDAD

El jefe del Ejecutivo ya aseguró este miércoles, en rueda de prensa en Roma, que sigue manteniendo su apoyo a Zapatero porque no ve motivos para que no lo haga, y admitió la "gravedad" de las investigaciones del caso Leire, pero garantizó la total colaboración con la justicia.

Sánchez tendrá oportunidad de referirse de nuevo a la evolución de estos asuntos, ante los que el Gobierno, y después de que se hayan redoblado las peticiones del PP y de socios de investidura para que adelante elecciones, ha alertado de lo que verdaderamente cree que se intenta.

PUBLICIDAD

Ha sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha puesto voz a esa posición, al denunciar que existen "mañas" y "métodos no democráticos" que se están utilizando para intentar derribar al Gobierno, y ha asegurado que el PSOE no va a tolerar ni consentir esas prácticas ni se va a doblegar ante los intentos de "perturbar la democracia" con métodos que van contra ella. EFE