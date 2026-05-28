Rufián no descarta cloacas de PSOE y exige explicaciones a Sánchez: "La gente merece una izquierda que no dé vergüenza"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, no ha descartado este jueves que pueda hablarse de unas "cloacas del PSOE" y ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acuda al Congreso a dar explicaciones "detalladas" y "con nombres y apellidos" por las últimas investigaciones judiciales: "La gente merece una izquierda que no dé vergüenza", ha sentenciado.

Así se ha pronunciado Rufián en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por la decisión de Sánchez de resistir y no convocar elecciones. "¿Se conforman con resistir? Convendría que gobernaran", ha respondido.

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Por ello, ha reclamado que el presidente comparezca en el Congreso para dar "explicaciones detalladas con nombres y apellido", pero que "no haga propuestas que luego no llegan a ningún sitio. "Esto es lo que pide todo el mundo. El silencio solo le servía a Mariano Rajoy, ergo le servía a la derecha", ha apostillado.

HAY QUE TENER LA CASA LIMPIA

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Rufián ha afirmado que hay "un golpismo mediático, judicial y policial, así como "muchas ganas" contra el PSOE. Y aunque no sabe si hay "cloacas" en ese partido, pero sí sabe que sí "hay jueces que mienten, políticos que roban y gente que se creía que eran agentes de la CIA".

No obstante, ha advertido de que si se utilizan "excusas" para no dar explicaciones, "pasa lo que pasa". "Lo mejor para que no pase es tener tu casa limpia", ha aconsejado.

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En este sentido, el portavoz de ERC ha señalado que cree que "la gente merece algo mucho mejor; para empezar, una izquierda que no dé vergüenza". "La gente de izquierda somos otra cosa. Al final lo que importa es lo que somos nosotros. Y no podemos seguir dando vergüenza", ha remarcado.

Rufián considera que llega un momento en el que la gente "pasa" de los políticos de izquierda y está "terriblemente decepcionada". "Lo que libra a este Gobierno de caer es que la alternativa es infinitamente peor. Todo el mundo sabe lo que es Feijóo y Abascal", ha manifestado el dirigente republicano, pero ha advertido de que no basta con responder que otros son peores.

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