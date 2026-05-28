Rahm logra sobreponerse a un comienzo aciago en Corea

Redacción deportes, 28 may (EFE).- El jugador español Jon Rahm comenzó de forma irregular este jueves el torneo de LIV de Corea del Sur, aunque tras una actuación aciaga en los primeros trece hoyos, se sobrepuso y logró salvar el par del campo, a cinco golpes del trío de líderes, entre ellos, el estadounidense Bryson DeChambeau.

En su primer torneo desde el Campeonato de la PGA, segundo ‘major’ de la temporada, donde quedó en segunda posición, Rahm llegó a estar +3 después de tres ‘bogeys’, pero a partir del hoyo 14, reaccionó y sumó tres ‘birdies’ para mantener vivas sus opciones de conquistar su tercer título en este curso tras Hong Kong y México.

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Al evitar el positivo en la clasificación, prolongó además su racha de 39 rondas consecutivas de par o mejor en la liga de la que es líder destacado en la general.

‘El León de Barrika’ no estuvo acertado en los ‘greenes’ y ante su falta de tino, alzó los brazos al aire en señal de victoria cuando consiguió su primer ‘birdie’ en el hoyo 14.

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También acabaron en el par Josele Ballester y David Puig, mientras que los mejores españoles fueron Sergio García, con -3, y Luis Masaveu, con -2.

Sergio García se codeó con los mejores, al hacer cinco ‘birdies’ en los primero doce hoyos, pero un ‘bogey’ en el 16 le impidió ponerse en cabeza.

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El liderato está en manos de DeChambeau, el también estadounidense Charles Howell III y el sudafricano Scott Vincent, los tres con -5, mientras que con -4 están el chileno Joaquín Niemann, el belga Thomas Pieters y el inglés Ian Poulter.

DeChambeau, que como Rahm acumula dos victorias en LIV en este curso, llegó a estar de líder con tres golpes sobre sus perseguidores, pero dos ‘bogeys’ en el tramo final le lastraron.

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El torneo de Corea, que se disputa en la ciudad de Busan, es la octava prueba de este año de LIV, cuyo futuro está en el aire después de que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF, en sus siglas en inglés) confirmara el pasado mes de abril que dejará de financiar el campeonato a partir de la próxima campaña. EFE