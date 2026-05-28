Martín coincide en que "Marc (Márquez) es muy importante para el campeonato"

Redacción deportes, 28 may (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP), segundo en la clasificación provisional del mundial de MotoGP, ha coincidido con Pedro Acosta, sobre el regreso de Marc Márquez, que "es muy importante para el campeonato y para todos, que estén los mejores en pista".

"Como siempre he dicho de Marc, me alegro de que esté de vuelta tan rápido, que se haya recuperado y espero que pueda hacer un gran fin de semana", incide Martín, quien duda de quién será más rival para el campeonato, si él o su compañero Marco Bezzecchi, al asegurar que "es imposible saberlo, pero ambos van a estar hasta el final".

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Martín recordó las seis caídas de Cataluña. "La verdad es que estoy bien, gracias a Dios no tuve ningún hueso roto, que al final es lo primordial, y luego, a partir de ahí, lesión de ligamentos en el tobillo; he estado jorobado durante toda la semana y aún tengo dolores y no estoy al ciento por ciento".

"Mañana en la moto será una buena prueba de ver cómo está el pie y ya, a partir de ahí, ver en qué dirección tengo que trabajar para el nivel físico"", reconoció a los medios en Mugello Jorge Martín. EFE

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