Liberum ve un "hito" que se inicie el juicio contra David Sánchez y considera que hay pruebas "suficientes"

La asociación Liberum ha tildado de "hito" haber llegado al inicio del juicio en torno a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y otros diez investigados que arranca este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz "con todas las dificultades que el procedimiento ha tenido".

"Consideramos que es un hito llegar hasta aquí con todas las dificultades que el procedimiento ha tenido. Conocéis bien la situación; para nuestro criterio, un tanto anómalo, de que la fiscalía no apoyara la acusación sino que solicitara el sobreseimiento y archivo de la causa", ha remarcado, junto con que están "plenamente convencidos" de que "hay pruebas suficientes que acreditan los delitos que la acusación unificada presentó en su día en su escrito definitivo".

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Sobre esto último, les alegra de que en este caso, a diferencia de otros procedimientos, las acusaciones en el juicio tengan la posibilidad de actuar de manera individualizada, "cosa que no se hizo por ejemplo en el 'Caso Koldo' en el Tribunal Supremo".

Así lo ha señalado el letrado de Liberum, Alexis Aneas, acompañado de Inmaculada Jaén, en declaraciones a los medios este jueves a su llegada a la primera jornada del juicio al hermano de Pedro Sánchez y otros diez investigados más, por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, donde ha recordado que representan a la acusación popular de Liberum y llevan "prácticamente" desde el inicio de este procedimiento "siguiéndolo de cerca"

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Durante estos días, ha explicado, van a ver la investigación y creen que van a aportar "un elemento nuevo" durante el procedimiento que han "averiguado". "En función de los acontecimientos os lo comentaremos", ha adelantado a los medios ante "esa otra prueba que está dentro del sumario, pero que no se le ha dado el valor que merecía" y que consideran que "puede probar y acrecentar los hechos delictivos".

Al respecto, ha avanzado que tiene que ver con el expediente administrativo de David Sánchez y que entienden que "ha podido pasar desapercibido una serie de datos", que "habrá que corroborarlo", de modo que si así sucede en las declaraciones los medios de comunicación podrán saber qué hecho es.

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Al mismo tiempo y sobre las cuestiones previas, ha apostillado que "básicamente" son lo que las defensas declaren, imagina que lo que propondrán será la nulidad de actuaciones y "probablemente" alguna prescripción de algunos de los delitos que la acusación popular ha planteado, a la par que ha sumado que no todas han aportado en su escrito de defensa estas cuestiones previas, "algunas sí, otras no".

En cualquier caso y sobre este asunto, ha planteado, "esto ya ha sido resuelto por la sala" en relación a los recursos de nulidad, por lo que entienden que no van a prosperar.

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Sobre el juicio, Alexis Aneas ha expuesto que este jueves arranca con toda las cuestiones previas y posibles vulneraciones de derechos fundamentales o posibles nulidades de actuaciones, mientras que las declaraciones de los 43 testigos empezarán a partir del lunes y los acusados serán los últimos en declarar.

Al respecto y sobre los testigos, ha agregado que no todos ellos declararon durante el proceso de la instrucción e Inmaculada Jaén ha precisado que han sido propuestos por las defensas, por lo que el juicio "incluso" se podría alargar más días, para lo cual tienen la experiencia del 'Caso Koldo'. En todo caso, lo desconocen y es "una incertidumbre".

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Entre ellos, Jaén ha destacado los colaboradores de David Sánchez y Aneas los directores de los conservatorios y "sobre todo" uno de ellos, que en sus declaraciones previas en el proceso de instrucción contradijo lo que dijeron algunas de las personas que están investigadas. "Si se corroborase, se reafirmase su posicionamiento en las declaraciones anteriores, sería muy importante", ha expuesto.

Finalmente, ha recordado que todo lo que se ha dicho en la instrucción, "técnicamente hablando", "tiene un valor relativo" y que "lo que realmente importa es lo que se diga a partir de este momento en sala".

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