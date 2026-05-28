La Federación desestima el recurso presentado por el Pontevedra

Pontevedra, 28 may (EFE).- Pasadas las 23.30 horas de este jueves, el Pontevedra CF informó de que ha recibido la resolución del Comité Nacional de Segunda Instancia de la Real Federación Española de Fútbol, mediante la cual se desestima íntegramente el recurso interpuesto por la entidad.

La citada resolución, apunta la entidad gallega en su comunicado de prensa, agota la vía federativa, quedando abierta “la vía jurisdiccional civil competente”.

El club presidido por Lupe Murillo valorará en los próximos días si avanzar “con las acciones judiciales” en contra de esta decisión federativa que, a su juicio, ha impedido al primer equipo disputar el playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion.

PUBLICIDAD

El conflicto, sin precedentes en el futbol español, viene motivado por la existencia de dos criterios de desempate. Uno figura en las bases de la Competición y otro en el reglamento de la RFEF, que tiene rango superior y es que el supuestamente beneficia al filial del Real Madrid.

El primero de ellos tiene en cuenta la diferencia de goles entre los tres equipos empatados a 58 puntos (también el Barakaldo), mientras que el que sitúa por delante al Castilla solo valora los enfrentamientos directos entre el equipo granate y el blanco.

PUBLICIDAD

En juego está un billete para el playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion. Los tres clubes implicados -Real Madrid, Pontevedra y Castilla- finalizaron la Liga empatados a puntos. La RFEF ha marcado el partido de idea de la semifinal del playoff de ascenso a Segunda División entre el Real Madrid Castilla y el Sabadell para este viernes a las 21.00 horas. EFE

dmg/jl