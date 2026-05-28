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Lisci se despide de Osasuna: “Ha sido un honor y un orgullo defender este escudo”

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Pamplona, 28 may (EFE).- Alessio Lisci puso fin a su etapa como entrenador del Osasuna con una despedida marcada por la emoción, en la que definió el curso como “una temporada de muchas vivencias”.

El entrenador recordó en redes sociales que el equipo llegó a “acariciar de cerca el sueño de volver a Europa”, aunque también reconoció que terminaron “sufriendo" hasta el último segundo "todos juntos”.

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El técnico quiso destacar especialmente lo vivido en los últimos días, asegurando que en esa semana entendió “lo que es el osasunismo en estado puro”. "Una unión que solo las grandes familias son capaces de generar. Nunca olvidaré el entrenamiento previo al último partido”.

En su despedida, Lisci también puso en valor su experiencia personal en Navarra, una tierra que describió como “fantástica y acogedora, con un arraigo tremendo, una historia y un futuro maravillosos”, donde confesó haberse “sentido como en casa”.

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El italiano dedicó numerosos agradecimientos a todas las personas que le han acompañado en el club, resaltando la labor de directiva, trabajadores y cuerpo técnico, así como el compromiso del vestuario, al que definió como “un grupo de grandes valores que se ha dejado todo por este escudo”.

Por último, reservó unas palabras para la afición rojilla, a la que calificó como “el mayor activo de este club. EFE

Le/jl

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