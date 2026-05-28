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Acaba sin acuerdo la reunión entre Educación y los sindicatos catalanes en huelga

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Barcelona, 28 may (EFE).- La séptima reunión entre el Departamento de Educación de la Generalitat y los sindicatos catalanes de docentes en huelga ha finalizado este jueves sin acuerdo, tras más de seis horas de negociaciones y después de que los representantes sindicales exigieran la presencia de la consellera Esther Niubó.

Tras más de cinco horas de negociaciones, los representantes sindicales han anunciado que permanecerían en el departamento para exigir la presencia de la consellera quien, poco antes de las diez de la noche, ha acudido para asegurar a los representantes sindicales que la última oferta presentada era la última y les ha citado para que le transmitan su respuesta mañana viernes.

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En la reunión, el departamento ha trasladado una nueva propuesta a los sindicatos en huelga -Ustec, Professors de Secundària, CGT e Intersindical- que incluye un incremento salarial de cerca de 400 euros brutos mensuales más por docente en cuatro años y más de 7.000 nuevas dotaciones en los próximos cuatro cursos.

Durante la tarde, la mesa se ha ramificado en dos comités -uno para negociar acerca del aspecto retributivo y otro para debatir sobre la escuela inclusiva- a fin de resolver diferencias entre las partes, pero de momento no ha sido posible llegar a un entendimiento en el noveno día de huelga del nuevo ciclo de movilizaciones.

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Ante esta falta de acuerdos, los convocantes de las huelgas han exigido la presencia "inmediata" de Niubó, quien ha acudido a la reunión para trasladar a los sindicatos que la oferta de la conselleria es la definitiva y ha instado a comunicar si la aceptan o no este viernes, a las 10:00 horas, en una nueva reunión. EFE

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