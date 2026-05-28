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La danza de 'Diáspora' detiene el FÀCYL ante la despoblación y el desarraigo rural

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Salamanca, 28 may (EFE).- La danza contemporánea de la obra 'Diáspora', de Kike Arias, ha detenido este jueves al público del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCYL) ante el problema de la despoblación y el desarraigo rural en la plaza de Anaya de Salamanca.

Con dos pases a las 18:30 horas y a las 20 horas, esta compañía de Castilla y León ha estrenado en la comunidad esta pieza artística de unos 20 minutos destinada a un público general a partir de 8 años al que se ha apelado a través de una escenificación de lo que significa la pérdida de la identidad.

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La obra busca resignificar la cultura tradicional y reconciliar a las generaciones jóvenes con su territorio y su patrimonio, mediante la música y la danza de un elenco conformado por Lucía López, Conchi Jiménez, Marina Walpercin, Jorge Morera y Kike Arias.

Así, el concepto "diáspora" reivindica la identidad a pesar de la lejanía, conectando con la conciencia cultural y el presente con una llamada que sería algo como "Venid y bailad pues todo lo cría la tierra, todo se lo come el sol. Que el sonido de tus panderetas resuene por mis huesos".

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Un preneandertal por la Salamanca de 2026

Otra de las propuestas destacadas del FÀCYL en su primera jornada completa ha sido 'Homo curiositatis' de la compañía de Castilla y León Arawake, con un preneandertal gigante de más de 3 metros en espectáculo itinerante por la Puerta de Zamora, la céntrica y comercial calle Zamora y la plaza de los Bandos, que ha sorprendido especialmente a los más pequeños a su paso.

La propuesta es que un preneandertal despierta en 2026 y, después de más de 400.000 años, sus ojos comienzan a observar el paisaje, sus pies vuelven a hollar el territorio.

Un extravagante etólogo que se comunica con él a través de sonidos musicales arcaicos y contemporáneos le toma de la mano en su exploración, indaga en su mirada y tiende puentes o espejos de comprensión entre los humanos actuales y su antepasado.

Se trata de un músico humano ambulante y un megatítere que guían y afilan la mirada del transeúnte sobre su barrio, su ciudad y su sociedad interpelando a los orígenes de la naturaleza curiosa del ser humano.

Por delante quedan ahora otras tres jornadas de FÀCYL con una amplia programación multidisciplinar que presenta 82 espectáculos, con la participación de 42 compañías y más de 120 artistas que convierten las calles y plazas de Salamanca en un gran teatro al aire libre para todos los públicos.EFE

cgc/fp

(foto)

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EFE

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